الاحتلال يعتقل (28) مواطناً بالضفة بينهم فتاة وأشقاء

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء (28) مواطناً من الضفة بينهم فتاة من الخليل وأشقاء، وداهمت ثمانية منازل تعود لأسرى سابقين، واعتدت على المواطنين وأجرت عمليات تخريب في المنازل، حيث تركزت عمليات الاعتقال في الخليل، والتي بلغ فيها المعتقلين لهذا اليوم (16) مواطناً.

وقال نادي الأسير إن (16) مواطناً جرى اعتقالهم من عدة أنحاء وبلدات في الخليل بينهم الفتاة لين عاكف عوض (22 عاماً) من بلدة بيت أمر وهي طالبة في جامعة بولتيكنك فلسطين، علماً أنها تعرضت لعدة اعتقالات منذ أواخر العام الماضي، إضافة إلى كل من: سامح عبد الله راتب أبو سنينه، وهو مسؤول المناطق التنظيمية في إقليم حركة فتح وسط الخليل، ووسيم عبد الحفيظ الجمل، وشقيقه وسام، وإسلام كاظم الزير، وشقيقه وسيم، ونور ماهر اطيمزة، ومنتصر نايف اطميزة، ومعتصم زياد الرجوب، وتامر ماجد شديد، ومحمد أبو دبوس، وحسام أبو حسين وشقيقه حسين، ووسيم زيدان الجمل، وحمزة خضر عبد الوهاب (17 عاماً) وشقيقه بلال.

كما جرى اعتقال أب ونجله من رام الله وهما كمال عياش وهو وكيل مساعد في وزارة الداخلية، ونجله حكم (27 عاماً).