الاحتلال يعتقل 19 مواطنًا خلال مداهمات بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، 19 مواطنا بينهم فتاة وأسرى محررون خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبة في جامعة البولتكنك لين عاكف عوض، من بيت أمر شمال الخليل، إضافة لاعتقال معتصم زياد الرجوب وتامر ماجد شديد من دورا في الخليل.

كذلك قام الاحتلال بمداهمة مخيم بلاطة وعسكر في مدينة نابلس واعتقل كلاً من: زهير دويكات وأبو علي الشوا وحسين إبراهيم اشتوي.

أيضاً قامت قوات الاحتلال باقتحام مدينة الخليل واعتقال كلاً من: وسيم كاظم الزير وإسلام كاظم الزير، وسيم عبد الحفيظ الجمل، وسام عبد الحفيظ الجمل ،المحرر سامح أبو اسنينة ،وسيم زيدان الجمل ،حسين أبو حسين ،حسام أبو حسين.

ومن طولكرم اعتقل الاحتلال المواطن محمد جمال صباريني وصامد عامر عمر، إضافة لاعتقال جبريل الزبيدي من جنين والطالب في جامعة بيرزيت عدي اللوزي من مخيم قلنديا شمال القدس، ومراد حميدان من مخيم بلاطة.