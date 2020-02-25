الطقس: أمطار مصحوبة بعواصف رعدية اليوم

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن تتأثر البلاد اليوم الثلاثاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وتسقط بإذن الله الأمطار المتفرقة على بعض المناطق خاصة الجنوبية قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد احيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئيا وشديد البرودة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

ويوم غد الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياُ ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياُ الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً نهاراً بارداً نسبياً ليلاً، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو غائماً جزئياُ الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ليبقى الجو معتدلاً نهاراً بارداً نسبياً ليلاً، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.