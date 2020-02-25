وكالة الرأي الفلسطينية "العليا الإسرائيلية" ترفض استنئافًا لتخفيض الحكم على أسيرة مقدسية وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": عام 2019 شهد تطوير التعقيم المركزي في مجمع ناصر الطبي وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين ببحر دير البلح وكالة الرأي الفلسطينية القوى البشرية في الصحة تفتتح دورة تنشيطية في علم الهرمونات وكالة الرأي الفلسطينية قمة أوروبية بين تشيلسى ضد بايرن ميونخ فى دوري الأبطال الليلة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أمطار مصحوبة بعواصف رعدية اليوم وكالة الرأي الفلسطينية وجه قرد أم بطة؟ هل هي أم تحمل رضيعها؟ إنها مجرّد أزهار!!! وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 19 مواطنًا خلال مداهمات بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق معابر وبحر غزة بشكل كامل حتى إشعار آخر وكالة الرأي الفلسطينية طفلة روسية في السادسة تحقق أرقاماً قياسية برياضة السنوبورد
أخبار » الأخبار الحكومية

القوى البشرية في الصحة تفتتح دورة تنشيطية في علم الهرمونات

25 شباط / فبراير 2020 08:55

القوى البشرية في الصحة تفتتح دورة تنشيطية في علم الهرمونات
القوى البشرية في الصحة تفتتح دورة تنشيطية في علم الهرمونات

غزة- الرأي

افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية،  دورة تنشيطية في علم الهرمونات.

جاء ذلك، بحضور د.اسامة أبو معمر مدير دائرة التدريب والتعليم المستمر ، أ.عميد مشتهى مدير دائرة المختبرات في وزارة الصحة، أ.حسام راشد مدير المختبر بمجمع الشفاء الطبي، أ.لينا عبود منسقة البرنامج في قسم التريب.

من جهته افتتح الدورة د. اسامة مدير دائرة التدريب والتعليم المستمر مرحبا بالحضور ومؤكدا على أهمية هذا البرنامج في تطوير مهارات الكوادر في مجال التحاليل الطبية وتحديث المعلومات المخبرية لافتاً إلى أن هذه الحقيبة التدريبية تعقد لأول مرة وتشمل العديد من المواضيع الهامة، مثمنا دور القائمين على البرنامج في قسم التدريب ودائرة المختبرات في الوزارة آملا ان تعم الاستفادة لصالح المرضى بما ينعكس إيجاباً على الخدمة المقدمة.

بدوه أشاد عميد مشتهى مدير دائرة المختبرات بوزارة الصحة بالبرنامج التدريبي مؤكدا على ان دورة الهرمونات هي باكورة الدورات التي تقدمها دائرة المختبرات للانطلاق لبرامج تدريبية اخرى وأشار انه خلال الفترة القادمة سيتم التنسيق لعقد العديد من الدورات التدريبية في علوم إدارية وفنية متعلقة بالمختبرات، ولفت انه ‌ضمن خطة دائرة المختبرات للعام الجديد انطلاق فعاليات لتنظيم المؤتمر الأول للطب المخبري في أغسطس من العام الحالي، داعيا الجميع للمشاركة .

وخلال اللقاء قدم أ.سامي الديراوي أخصائي التحاليل الطبية بمجمع الشفاء الطبي عرضا تقديمي تضمن مقدمة عن علم الهرمونات ومكوناتها وأنواع الغدد
هذا وتستمر الدورة 20 ساعة تدريبية بواقع 12 لقاء تدريبي حيث استهدفت أخصائيي التحاليل الطبية في مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في وزارة الصحة وبمشاركة عدد من نقابة التحاليل الطبية والقطاع الخاص.

84116120_2529902700620909_6756471031101128704_n القوى البشرية في الصحة تفتتح دورة تنشيطية في علم الهرمونات 87578509_2529902620620917_5406928212900970496_n 85080017_2529902477287598_449349356932300800_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية إعمار للتنمية توزع سماعات طبية علي أطفال بخان يونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟