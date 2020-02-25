القوى البشرية في الصحة تفتتح دورة تنشيطية في علم الهرمونات

غزة- الرأي

افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية، دورة تنشيطية في علم الهرمونات.

جاء ذلك، بحضور د.اسامة أبو معمر مدير دائرة التدريب والتعليم المستمر ، أ.عميد مشتهى مدير دائرة المختبرات في وزارة الصحة، أ.حسام راشد مدير المختبر بمجمع الشفاء الطبي، أ.لينا عبود منسقة البرنامج في قسم التريب.

من جهته افتتح الدورة د. اسامة مدير دائرة التدريب والتعليم المستمر مرحبا بالحضور ومؤكدا على أهمية هذا البرنامج في تطوير مهارات الكوادر في مجال التحاليل الطبية وتحديث المعلومات المخبرية لافتاً إلى أن هذه الحقيبة التدريبية تعقد لأول مرة وتشمل العديد من المواضيع الهامة، مثمنا دور القائمين على البرنامج في قسم التدريب ودائرة المختبرات في الوزارة آملا ان تعم الاستفادة لصالح المرضى بما ينعكس إيجاباً على الخدمة المقدمة.

بدوه أشاد عميد مشتهى مدير دائرة المختبرات بوزارة الصحة بالبرنامج التدريبي مؤكدا على ان دورة الهرمونات هي باكورة الدورات التي تقدمها دائرة المختبرات للانطلاق لبرامج تدريبية اخرى وأشار انه خلال الفترة القادمة سيتم التنسيق لعقد العديد من الدورات التدريبية في علوم إدارية وفنية متعلقة بالمختبرات، ولفت انه ‌ضمن خطة دائرة المختبرات للعام الجديد انطلاق فعاليات لتنظيم المؤتمر الأول للطب المخبري في أغسطس من العام الحالي، داعيا الجميع للمشاركة .

وخلال اللقاء قدم أ.سامي الديراوي أخصائي التحاليل الطبية بمجمع الشفاء الطبي عرضا تقديمي تضمن مقدمة عن علم الهرمونات ومكوناتها وأنواع الغدد

هذا وتستمر الدورة 20 ساعة تدريبية بواقع 12 لقاء تدريبي حيث استهدفت أخصائيي التحاليل الطبية في مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في وزارة الصحة وبمشاركة عدد من نقابة التحاليل الطبية والقطاع الخاص.