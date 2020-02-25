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"العليا الإسرائيلية" ترفض استنئافًا لتخفيض الحكم على أسيرة مقدسية

25 شباط / فبراير 2020 09:09

الأسيرة أماني الحشيم
الأسيرة أماني الحشيم

رام الله - الرأي

رفضت "المحكمة العليا الإسرائيلية" أمس الاستئناف المقدم من قبل محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين لتخفيض الحكم الصادر بحق الأسيرة المقدسية أماني الحشيم.

ولفتت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أنها تقدمت من خلال محاميها باستئناف ضد الحكم الصادر بحق الأسيرة حشيم والبالغ 10 سنوات، وقد عقدت جلسة للنظر بالطلب أمس الاثنين، وتم رفضه من قبل المحكمة الإسرائيلية.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة "الحشيم" بتاريخ 13/12/2016، على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس خلال عودتها إلى منزل عائلتها الكائن في حي بيت حنينا، حيث كانت تقود سيارتها وأطلق عليها جنود الاحتلال النار دون إصابتها.

وتعرضت الحشيم لتحقيق ميداني قبل نقلها إلى سجن المسكوبية حيث احتجزت لأسبوعين، وبعد تأجيل محاكمتها أكثر من 22 مرة، أصدرت بحقها محكمة الاحتلال في القدس حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات، حيث وجهت لها النيابة العسكرية تهمه محاولة تنفيذ عملية دهس على أحد الحواجز.

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