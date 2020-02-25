برشلونة ضيفا ثقيلا على نابولى فى ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

يحل فريق برشلونة الإسبانى ضيفا ثقيلا على نابولى الإيطالى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "سان باولو" معقل فريق الجنوب، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دورى أبطال أوروبا "تشامبيونزليج".

نابولي ضد برشلونة

يسعى الفريق الكتالونى بالخروج بأى نتيجة إيجابية تزيد من فرصته في التأهل للدور ربع النهائي من دورى الأبطال قبل مواجهة الإياب التي يخوضها على ملعبه ووسط جماهير بملعب "كامب نو" في 18 مارس المقبل.

وتأهل برشلونة لثمن نهائي دورى الأبطال بعد تصدره لجدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادلين، كما حافظ على سجله خاليا من الهزائم وسجل 9 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف فقط.

في المقابل حجز نابولى مقعده في هذا الدور بعدما حصل على المركز الثانى في المجموعة الخامسة خلف ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، حيث جمع فريق الجنوب 12 نقطة من 3 انتصارات ومثلهما تعادلا ولم يسجل أي هزيمة وأحرز لاعبوه 11 هدفا واهتزت شباكهم 4 مرات.

نابولي ضد برشلونة

ويدخل الفريق الكتالونى مباراة اليوم منتشيا بالفوز الكبير الذى حققه على إيبار بخمسة أهداف دون مقابل منها رباعية "سوبر هاتريك" من توقيع النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني، لينتزع برشلونة الصدارة بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذى سقط أمام ليفانتى بهدف دون رد.

واستعاد نابولى توازنه من جديد بعد النتائج السيئة التي حققها في الفترة الماضية، حيث انتزع فوزا غاليا أمام بريشيا بعدما نجح فى تحويل تاخره بهدف للفوز بنتيجة 2-1 على ملعب "ماريو ريجامونتى"، فى الجولة الـ 25 من الدورى الإيطالى "الكالتشيو".

وتعد هذه المباراة هي الأولى على الصعيد الرسمي بين الفريق الكتالونى ونظيره الإيطالى لكنهما تقابلا وجها لوجه 4 مرات على المستوى الودى، حقق خلالها برشلونة الفوز 3 مرات بنتائج (5-0، 2-1، 4-0) فيما فاز نابولى مرة واحدة بهدف دون مقابل في عام 2014.