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رئيس بلدية خان يونس يتفقد عمل مشروع تطوير شارع القدرة بحي الأمل

25 شباط / فبراير 2020 09:50

رئيس بلدية خان يونس يتفقد عمل مشروع تطوير شارع القدرة بحي الأمل
رئيس بلدية خان يونس يتفقد عمل مشروع تطوير شارع القدرة بحي الأمل

خان يونس- الرأي

أجرى رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة،  صباح  امس الاثنين، جولة ميدانية لتفقد سير العمل بمشروع تطوير طريق ترابية تربط بين شارعي القدرة في حي الأمل وشارع عمر المختار المعروف بـــ(5).
وشارك في الجولة مسئول الأنشطة والمراكز الخارجية د. مروان المصري، ومسئول الإعلام والترويج أ. صائب لقان، حيث كان في استقبالهم المشرف على أعمال المشروع من قبل البلدية م. محمـد أبو الحصين، وممثلي عن شركة المقاولات المحلية.
وأعرب م. البطة عن سعادته بتنفيذ المشروع الذي يخدم عموم سكان حي الأمل والمنطقة الغربية من المدينة من خلال التسهيل على تنقل المواطنين والمركبات، إلى جانب ربط أحياء خان يونس المختلفة، داعياً الشركة المنفذة إلى سرعة انجاز الأعمال التطويرية خلال المدة الزمنية المطلوبة من أجل التخفيف من معاناة المواطنين، شاكراً لجنة حي الأمل التي ساهمت في تذليل بعض العقبات الفنية.
يذكر  أن أعمال التطوير بالشارع تشمل تعديل بعض الميول للوصول إلى المناسيب المناسبة ومن ثم تركيب حجر جبهة بطول (500) متراً وتعبيد الطريق بطول (240) متراً، وعرض (9) أمتار.

87636337_2781862591902269_8511590686259150848_o رئيس بلدية خان يونس يتفقد عمل مشروع تطوير شارع القدرة بحي الأمل
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