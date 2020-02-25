"الإعلام" تطلق جائزة لأفضل تغطية إعلامية للأداء الحكومي لعام 2020

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق جائزتها لأفضل تغطية إعلامية للأداء الحكومي للعام 2020.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الجائزة تأتي تعزيزا لدور وسائل الاعلام المحلية في نقل المعلومة عن الجهات الحكومية وتدعيم حضور تفاصيل العمل الحكومي لدى الرأي العام، وتشجيع وسائل الإعلام على تسليط الضوء على الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور، وتعزيز مفهوم المواطنة والشراكة بين الجمهور ومقدمي الخدمات الحكومية وإبراز نجاحات الحكومة في قطاع غزة في مختلف المجالات.

وذكرت أن الجائزة تهدف أيضًا لتوسيع رقعة إطلاع المواطن على مجمل الجهد الحكومي على صعيد الخدمات والمشاريع الحكومية ونقل صورة حضارية عن مجمل الأداء الحكومي بما يرفع درجة رضى المواطن عن الخدمات المقدمة.

وبشأن محاور التغطية الخاصة بالجائزة، أشارت الوزارة إلى أنها تشمل المشاريع الحكومية المنفذة في قطاع غزة وأثرها الايجابي على المواطن الفلسطيني، والخدمات الحكومية المقدمة للجمهور في مراكز الخدمة ودرجة رضى المواطن، وواقع العمل الحكومي في ظل نقص الامكانات والتحديات المرتبطة بالحصار، وجوانب التميز الفردي والمؤسساتي في تقديم الخدمة للجمهور، وإظهار نماذج تميز المؤسسات والأفراد في النمط الاداري والحفاظ على المال العام .

وحول فئات الجائزة، أفادت بأنها تشمل الفيلم القصير، والتقرير المرئي "المتلفز"، والتقرير المسموع "الاذاعي"، والتقرير المطبوع "الصحفي".

وفيما يتعلق بشروط الجائزة، وفق الوزارة، فإنها تمنح للمراتب الثلاثة الأولى من كل فئة في الجائزة، وتكون المادة الإعلامية منشورة في وسيلة إعلامية معروفة خلال العام 2020 ما عدا الفيلم القصير، وملامح الإبداع تكون واضحة في الأعمال الإعلامية المقدمة لنيل الجائزة، والمشاركات من داخل فلسطين، ويحق للمكتب الإعلامي الحكومي التصرف في نشر المواد الإعلامية المشاركة أو جزء منها، وتقبل المشاركات من الأفراد والمؤسسات.

وذكرت أن توزيع الجوائز لجميع المحاور على النحو الآتي: إنتاج فيلم الجائزة الأولى 700 دولار، والثانية 500، والثالثة 350، تقرير مرئي الأولى 300 دولار، والثانية 200 والثالثة 150، تقرير مسموع الأولى 200 دولار، والثانية 150، والثالثة 100، تقرير مطبوع الأولى 200 دولار، والثانية 150، والثالثة 100 دولار.

وأشارت الوزارة إلى أن تسليم الأعمال المشاركة في الجائزة سيبدأ في الأول من مارس المقبل، فيما سينتهي استلام الأعمال في 15 أبريل المقبل، بينما سيتم الفرز الأولي للأعمال المشاركة والتأكد من مواءمتها للشروط واخطار المشاركين بقبول أعمالهم في 16 أبريل، فيما سيتم عرض الأعمال على لجان التحكيم بـ 22 أبريل، بينما سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في 3 مايو القادم بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.

ونوهت إلى أنه يتم تسليم الأعمال على أسطوانة cd لدائرة العلاقات العامة في المكتب الإعلامي الحكومي تحتوي على صورة شخصية وبيانات المشارك الشخصية (اسم وتاريخ الجهة التي تم بها نشر المادة الاعلامية "ماعدا الفيلم القصير").