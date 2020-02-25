النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2425 )  الثلاثاء25/2/2020

1994م اقتحم باروخ غولدشتاين وهو طبيب صهيوني يهودي حاقد من مستوطنة كريات أربع الجاثمة على أرض مدينة الخليل المحتلة؛ اقتحم ساحة إسحاق بالحرم الإبراهيمي عند الخامسة صباحاً، وأطلق 188 رصاصة على المصلين أثناء صلاة الفجر فقتل 35 وجرح 135 قبل أن يقتله المصلون الفلسطينيون، اعتبره المتطرفون اليهود بطلاً قومياً وأقاموا له نصباً تذكاريا كبيرا في مستعمرة كريات أربع، ويقومون بالحج إليه لأداء الطقوس الدينية وأداء القسم للسير على نهجه.