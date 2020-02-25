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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2425 ) الثلاثاء25/2/2020
أخبار فلسطينية
الخارجية الفلسطينية: اجتماع الطاقم الأمريكي الإسرائيلي بمستوطنة أريئيل ينذر بالخطورة
وزير الخارجية الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يزداد توحشا وجرائمه لا تنتهي
النخالة يهاتف هنية ويبحثان التصعيد بغزة
مراقبون: امتناع حماس عن المشاركة بمواجهة إسرائيل يُبقي باب التهدئة
الرئيس للجنة التواصل: "ما تقومون به عمل وطني بكل المقاييس"
مرصد حقوقي: عمليات إغاثة اللاجئين الفلسطينيين مهددة بالانهيار
الحكومة تقر تشيكل غرفة عمليات لمتابعة تداعيات تفشي "كورونا"
"الاقتصاد" تُفشل عملية توزيع بسكويت إسرائيلي منتهي الصلاحية
أخبار إسرائيلية
نتنياهو من تهويش اليهود على العرب إلى التزلف لهم ومحاولة دق الأسافين بينهم…
مسؤولون إسرائيليون يهددون باغتيال قادة حماس والجهاد في غزة
نتنياهو وبنيت يلمحان إلى فشل غارة دمشق في اغتيال نخالة
اليهود من أصل إثيوبي يريدون إسقاط نتنياهو بالانتخابات ويطالبون بالمساواة
إسرائيل تمنع 3000 أجنبي من المشاركة في ماراثون تل أبيب بسبب
"العليا الإسرائيلية" ترفض استئنافًا لتخفيض حكم الأسيرة أماني الحشيم
زعيم "اسرائيلي" يدعو لقتل 50 فلسطينيًا مقابل كل قذيفة صاروخية
اخبار دولية
ساندرز يعلن مقاطعة مؤتمر داعم لـ «إسرائيـل»
الاتحاد الأوروبي: البناء الاستيطاني الجديد يُلحق ضررًا كبيرًا بحل الدولتين
ملادينوف: إسرائيل قتلت سبعة فلسطينيين وجرحت 206 آخرين في
بعثة البرلمان الأوروبي تبدأ مهمتها الرسمية في فلسطين
قائد هيئة أركان الجيش الإيطالي يلغي زيارته إلى "إسرائيل"
أخبار عربية
الرئيس التونسي: فلسطين لا تخضع للقانون العقاري.. ولا نريد القتال أو الصدام مع إسرائيل
حزب الله يدين محاولة إسرائيل استهداف قيادات الجهاد الإسلامي في دمشق
الإعلان عن أول إصابتين بـ”كورونا” في سلطنة عُمان
جمعية مغربية تندد بجريمة قتل الاحتلال للشاب محمد الناعم
بيروت: الإعلان عن نتائج مسابقة القدس عاصمة فلسطين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إصابة 8 فلسطينيين جراء التصعيد الإسرائيلي على غزة
سرايا القدس” تعلن استئناف إطلاق الصواريخ ردا على القصف الإسرائيلي – (تغريدة)
رئيس حزب إسرائيلي يدعو إلى قتل 50 فلسطينيا مقابل كل صاروخ
مقاتلات إسرائيلية تواصل شن غارات على غزة- (تغريدات)
التوتر والتصعيد يخيمان على الوضع بغزة.. الجهاد الإسلامي: الحساب مفتوح مع الاحتلال ونتنياهو…
قوات خاصة إسرائيلية تهاجم أسرى سجن “ريمون”
الشرق الاوسط
إسرائيل تصعّد ضد «الجهاد»... والحركة ترد
الخليج الإماراتية
غضب فلسطيني من ترسيم أمريكي- «إسرائيلي» يبتلع الضفة
نتنياهو يتوعد غزة بـ «مفاجآت».. وخطة لبينت لـ«تغيير جذري»
مستوطنون يقتحمون الأقصى ويطاردون رعاة الأغنام في العوجا
قوات القمع تقتحم «ريمون» وتُهدد الأسرى
الأهرام المصرية
إسرائيل تغلق معابر غزة.. وتلغي مساحة الصيد كليا
مؤسسة ياسر عرفات تتيح للاجئين الفلسطينيين الاطلاع على سجلات الأراضي قبل 1948
الشروق المصرية
مرصد حقوقي: عمليات الإغاثة للاجئين الفلسطينيين مهددة بالانهيار بفعل أزمة أونروا المالية
الأربعاء.. «إيلياء» الفلسطينية تشارك في افتتاح مهرجان ساقية الصاوي للخدمات الثقافية
الغد الأردنية
تهدئة بين الاحتلال والمقاومة في غزة تدخل حيز التنفيذ
المقاومة في غزة تتوعد والاحتلال يجدد قصفه ونتنياهو يهدد بهجوم واسع
الشرق القطرية
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تواصل غاراتها على غزة
الاتحاد الأوروبي: بناء مستوطنات جديدة سيلحق ضرراً بالغاً بحل الدولتين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
محمد الناعم".. الاحتلال يصلب "الإنسانية" على أنياب جرافاته
تقرير "مشروع المصعد".. مخططات احتلالي جديد للاستيلاء على الحرم الإبراهيمي
كهرباء القدس تشكو "القطرية الإسرائيلية" للقضاء
تقرير "تجار العجول" تطالب حكومة اشتية بتعويم الاستيراد حفاظًا على الأسعار
بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين بالوسطى
"أحمد مشاهرة".. معاناة مع الاحتلال حتى بعد الوفاة!
مختصان: صورة الشهيد "الناعم" بحاجة لاستثمار فلسطيني بنّاء ومستمر
الاحتلال يعتقل 19 مواطناً بينهم طالبة جامعية (محدث)
القدس المحلية
عودة الهدوء بغزة ومستوطنات الاحتلال
الاحتلال يعتقل 20 مواطناً بينهم طالبة جامعية
مؤسسة ياسر عرفات تطلق نظاما محوسباً لوثائق ملكية ملايين
"عدالة" يقدم طلبا رسميا للاحتلال بإجراء تحقيق بجريمة التنكيل بجثمان
الاحتلال يفرض إغلاقًا كاملًا على غزة
سرايا القدس تعلن انتهاء ردها وإطلاق الصواريخ
حماس: أي توسيع للعدوان سيواجه بمقاومة غير معهودة
انطلاق فعاليات معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا 2020 في جامعة
مستوطنون يمنعون إعادة تأهيل جدار منزل في تل الرميدة وسط الخليل
"إسرائيل" تصادق الأربعاء على بناء 1300 وحدة استيطانية بالضفة
الاحتلال يعتقل 19 مواطنا بينهم فتاة من الضفة الغربية
الاحتلال يعتقل مواطنا من بلدة قباطية على حاجز عسكري شرق القدس
الرئيس يستقبل لجنة التواصل الفلسطينية مع المجتمع الإسرائيلي
المالكي يلتقي نظيره الفنلندي
اشتية يبحث مع العمادي تيسير مشاريع قطر في قطاع غزة
الأيام
بدء سريان اتفاق تهدئة جديد في قطاع غزة بعد غارات وقصف مدفعي وإطلاق عشرات...
»بالإجماع ...مجلس الأمن يطالب بإبقاء فرص حل الدولتين قائمة
»منخفض جوي ماطر وحالة من عدم الاستقرار
» "الجهاد الإسلامي": أنهينا الرد على جريمة خان يونس
» مدفعية الاحتلال تقصف مواقع شمال وجنوب قطاع غزة
» الاحتلال يخطر بوقف العمل بمساكن ومنشآت في مسافر يطا
وكالة صفا
التماس لـ"العليا الإسرائيلية" لإلغاء "قانون كامينتس" المسبب لهدم المنازل
طلب رسمي للاحتلال بإجراء تحقيق بجريمة التنكيل بالشهيد الناعم
26 عامًا على مجزرة المسجد الإبراهيمي
الاحتلال يغلق معبر "كرم أبو سالم" لإشعار أخر
الاحتلال ينقل 4 أسرى قاصرين الى عزل "تسلمون"
الاحتلال يمنع سفر 7 مواطنين من معبر الكرامةعائلة الأسير موفق عروق تناشد بإنقاذ حياته
جيش الاحتلال: فتح طرقات غلاف غزة وإعادة حركة القطارات
8 إصابات جراء سقوط صاروخ إسرائيلي قرب منزل في حي الشجاعية
وكالة الرأي الفلسطينية
بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين ببحر دير البلح
"العليا الإسرائيلية" ترفض استنئافًا لتخفيض الحكم على أسيرة مقدسية
السرايا: قمنا بالرد على القصف لتأكيد معادلة القصف بالقصف
الاحتلال يطلق النار صوب مركبة غرب رام الله المحتلة
كهرباء غزة: تضرر شبكات توزيع بفعل عدوان الاحتلال
"الصحة": عام 2019 شهد تطوير التعقيم المركزي في مجمع ناصر الطبي
فلسطين اليوم
جنرال إسرائيلي: غزة لم تعد مردوعة ومطلوب عملية عسكرية لإعادة "ماء الوجه"
خبير لبناني: معركة "بأس الصادقين" نموذجًا يحتذى بها واسرائيل خسرت على عدة مستويات
القناة ١٢: أحد صواريخ السرايا سقط قرب منشأة حساسة وكادت أن توقع خسائر كبيرة
الاحتلال يعلن عودة الحياة الطبيعية في غلاف غزة وعودة حركة القطارات
رابط التسجيل: إعلان مشروع زواج 500 شاب بقيمة 4000 دولار
صحيفة: احباط ويأس لدى الإسرائيليين بعد جولة التصعيد الأخيرة
بالأسماء ..مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة تطال 16 مواطناً
سما نيوز
جنرال إسرائيلي : نحن فاشلون في غزة و "الجهاد الإسلامي يفعل ما يحلو له"
هدوء حذر في غزة بعد التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار برعاية مصرية وأممية
القناة ١٢:صاروخ أطلقته السرايا سقط قرب منشأة حساسة وكاد أن يحدث كارثة
مراقبون: امتناع حماس عن المشاركة بمواجهة إسرائيل يُبقي باب التهدئة مفتوحا
مصادر مقربة من الجهاد الاسلامي: تهدئة متبادلة متزامنة تدخل حيز التنفيذ الساعة 11:30م
التحقيق مع شرطي اسرائيلي اغتصب جنديّة.. هكذا احتال عليها
مستوطنو غلاف غزة : نحن يائسون ومحبطون و "الفلسطينيون يحددون جدول أعمالنا"
مصرع شاب من غزة بحادث سير بمصر
الصحة: وصول 8 اصابات لمستشفى الشفاء جراء التصعيد الاسرائيلي شرق غزة
استطلاع: تراجع "كاحول لافان" لصالح الليكود
"الاقتصاد" تُفشل عملية توزيع بسكويت إسرائيلي منتهي الصلاحية
عرب 48
اعتقال 16 فلسطينيا بينهم فتاة من الضفة والقدس
إصابتان برصاص الاحتلال في الضفة
نظام محوسب جديد يوثق أملاك الفلسطينيين
حماس تتوعد الاحتلال بمقاومة "لم يعهدها"
وكالة وفا
نابلس: الاحتلال يشرع بعمليات تجريف في أراضي حوارة لش..
هيئة الأسرى: الاحتلال ينقل أربعة أسرى قاصرين من سجن ..
"الاحصاء" يعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والط..
القواسمي: اعتقال قيادات وكوادر حركة فتح لن يثني عزيم..
سفير فرنسا لدى لبنان يتفقد مخيم شاتيلا
حدث في مثل هذا اليوم
- 25 شباط (فبراير)
- 2002م هجوم مسلح على محطة الحافلات في مدينة القدس عند النبي يعقوب قام بها الاستشهادي رامي محمد محمود من كتائب الأقصى، مما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة 3 أفراد شرطة و9 أشخاص.
- 1996م عمليتان استشهاديتان في مدينتي القدس والمجدل بينهما دقائق وقد تبنت هاتين العمليتين كتائب الشهيد عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس وقد أسفرتا عن مقتل 27 إسرائيلياً وإصابة العشرات بجروح.
- 1994م اقتحم باروخ غولدشتاين وهو طبيب صهيوني يهودي حاقد من مستوطنة كريات أربع الجاثمة على أرض مدينة الخليل المحتلة؛ اقتحم ساحة إسحاق بالحرم الإبراهيمي عند الخامسة صباحاً، وأطلق 188 رصاصة على المصلين أثناء صلاة الفجر فقتل 35 وجرح 135 قبل أن يقتله المصلون الفلسطينيون، اعتبره المتطرفون اليهود بطلاً قومياً وأقاموا له نصباً تذكاريا كبيرا في مستعمرة كريات أربع، ويقومون بالحج إليه لأداء الطقوس الدينية وأداء القسم للسير على نهجه.
- 1980م وفاة الأستاذ أحمد الشقيري وأول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولد في تبنين بجنوب لبنان حيث كان والده الشيخ أسعد منفياً هناك.
- 1946م عصابات يهودية مسلحة تهاجم معسكرات جيش الانتداب البريطاني في فلسطين، وتدمر عشرين طائرة من نوع هليفاكس.