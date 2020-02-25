بلدية غزة ونادي السلام يوقعان اتفاقية لتشغيل استراحة الشاطئ

غزة-الرأي

وقع رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، ورئيس نادي السلام الرياضي ظريف الغرة، اتفاقية لتشغيل استراحة الشاطئ الموائمة لذوي الإعاقة، لتسهيل وصولهم إلى شاطئ البحر، دون مساعدة، وذلك ضمن سياسة البلدية في موائمة المرافق والمباني لذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.

وحضر توقيع الاتفاقية في مكتب رئيس البلدية بالمقر الرئيس، عضو المجلس البلدي مصطفى قزعاط ومدير عام الهندسة والتخطيط في البلدية م. محمد حمادة ومدير دائرة الشؤون القانونية عاهد الشوا، ومدير المشاريع في مؤسسة هاندي كاب الدولية أسامة حمدان، ومدير نادي السلام محمد العربي، وعضو مجلس إدارة جمعية المعاقين حركيا مصطفى عبد الوهاب.

وأكد د. السراج أن البلدية تسعى جاهدة لموائمة كافة المرافق والمباني لذوي الإعاقة، للمساهمة في تحسين واقع حياتهم، إلى جانب زيادة جودة الخدمات المقدمة لهم ورفع مستوى وعي المجتمع المحلي بقضاياهم عبر مركز الأطراف الصناعية.

وأوضح أن هذه الشريحة تستحق من الجميع كل احترام وتقدير، وشكر نادي السلام ومؤسسة هاندي كاب الدولية على تعاونهم في خدمة ذوي الإعاقة.

من ناحيته، أشاد وفد نادي السلام الرياضي، بأداء بلدية غزة ودورها في دعم قضايا ذوي الإعاقة والمساهمة في توفير وتشغيل مرفق خاص بهم على شاطئ البحر، داعياً كافة المؤسسات والهيئات للحذو حذو البلدية في مساعدة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وناقش الطرفان مجموعة من الأفكار والمقترحات لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تنفيذ أنشطة خاصة بذوي الإعاقة. وبحث الجانبان الآليات اللازمة لضمان استمرارية تشغيل وصيانة الاستراحة.

وتشكل استراحة الشاطئ المرفق الأول على مستوى الوطن المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة على شاطئ البحر، حيث يضم ممرًا وكراجًا مخصصًا بعرباتهم، وملعبًا رياضيًا متعدد، وممراً خشبيًا آخر يصل بهم إلى شاطئ البحر بكل سهولة، إضافة إلى دورات مياه مجهزة لاستقبال ذوي الإعاقة والأصحاء، وكافتيريا ومطبخ وجلسات عائلية.

يذكر أن بلدية غزة هي المالك لهذا المشروع، المنفذ بالتعاون مع شبكة الأجسام الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبالشراكة مع منظمة هانديكب انترناشونال، بتمويل من مؤسسة التعاون الألماني.

