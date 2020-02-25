"الصحة": الطواقم الطبية أجرت (61216) عملية جراحيةخلال 2019

غزة- الرأي

اكدت وزارة الصحة أن كافة مرافقها من مستشفيات و مراكز رعاية أولية المقدم الرئيس للخدمات الصحية التى تقدمها لأكثر من (2) مليون نسمة في قطاع غزة ، في كافة التخصصات الجراحية و التشخيصية و العلاجية وغيرها من الخدمات الاولية و الثانوية ، و التى وصلت بجهود كوادرها الى أعلى مستوى من الجودة الصحية ، أصبحت تضاهى في بعض خدماتها دول الجوار.

وذكرت في تقريرها السنوي للعام 2019 الذى أصدرته الادارة العامة للمستشفيات مؤخرا ،أن الطواقم الطبية كانت قد أجرت في ذلك العام (61216) عملية جراحية سجلت أعلى نسبة منها في مجمع الشفاء، كما و تم اجراء (36) عملية زراعة كلى من خلال الوفدين البريطانى و الاردنى.

و كان عدد المرضى منهم الذين أجريت لهم عمليات القسطرة العلاجية و التشخيصية (3908) عملية،و المناظير(7704) عملية منظار،كما وبلغ عدد المرضى الذين خضعوا لاجراءات علاجية و تشخيصية من خلال خدمات الرعاية النهارية (402508) مريض.

وأشار التقرير الذى أعده أ.سائد السحار رئيس قسم خدمات المرضى بالادارة العامة للمستشفيات بالتعاون مع فريق خدمات المرضى،الى أن الكوادر العاملة في أقسام الطوارىء تعاملت مع أكثر من مليون و نصف متردد عليها،بزيادة 5% عن العام 2018.

و لفت الى أن العيادات الخارجية قدمت خدماتها الصحية لأكثر من (715) ألف مريض بزيادة (10%) عن العام 2018،و كان نصيب الأسد منها عيادات الجراحة التى سجلت (51) % منها.

و أظهر التقرير أن عدد المرضى المنومين داخل المستشفيت تجاوز(198) ألف مريض بنسبة اشغال للاسرة وصلت الى (95%)،لافتا الى انخفاض معدل الوفيات من(1.32-0.03).

و بين أن مجموع الولادات في المستشفيات المقدمة للخدمة وصل الى (25927) ولادة،منها (10780) قيصرية.

و أفاد التقرير السنوى أن (34946) مريض استفاد من أكثر من (116 ألف) جلسة في أقسام العلاج الطبيعى،فيما استفاد (1214) مريض أكثر من (116ألف) جلسة ،بمعدل (96)جلسو سنويا للمريض الواحد.

فيما قدمت الطواقم الفنية في أقسام الاشعة خدماتها بأكثر من (686ألف ) صورة ،بينما فاقت الفحوصات المخبرية المليون و النصف فحص .