وزارة العمل تستقبل وفداً من نقابة المحامين الشرعيين

غزة-الرأي

استقبلت وزارة العمل من خلال مركز تدريب مهني الامام الشافعي ممثلةً بمديرها م . أكرم غبن وفداً من نقابة المحامين الشرعيين في غزة ممثلةً برئيس النقابة أ. أيمن أبوعيشة والمدير التنفيذي أ. أحمد بدير و أمين الصندوق أ. غادة عابد .

وهدف اللقاء إلى بحث سبل التعاون المشترك بينهم بما يخدم النقابيين وطلاب المركز الامام الشافعي ،حيث سيتم صياغة مذكرة تفاهم بذلك فيما بعد .

على صعيد أخر ، كرم رئيس جمعية الرأفة للمعاقين حركياً م. أسامة جودة ، مدير مركز الامام الشافعي مقدماً له شهادة شكر وتقدير لمشاركة مركزه في معرض المنتوجات الوطنية ، والذي أقيم في أرض المعارض بالشاليهات.

