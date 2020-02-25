وكالة الرأي الفلسطينية "مدرسة فلتر" توظف درس المحسوسات في تعليم حقائق الضرب للعدد 4 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال ينقل 4 أسرى قاصرين إلى عزل "تسلمون" وكالة الرأي الفلسطينية نقل الأسير المصاب بالسرطان موفق عروق مجددًا لـ "عيادة الرملة" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بيت لاهيا تشرع بإنشاء استاد رياضي في حي الشيخ زايد وكالة الرأي الفلسطينية تعليم رفح يطلق مسابقة الاستعراض الفني وكالة الرأي الفلسطينية 21 مستوطنًا أصيبوا خلال جولة التصعيد الأخيرة وكالة الرأي الفلسطينية وفد من تعليم شرق خان يونس يزور كلية العلوم والتكنولوجيا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم رفح تفتتح مسابقة جائزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمعلمين وكالة الرأي الفلسطينية شبكة لصوص درجات نارية في قبضة مباحث رفح وكالة الرأي الفلسطينية النخالة وهنية يبحثان التطورات ويؤكدان على وحدة الموقف
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة العمل تستقبل وفداً من نقابة المحامين الشرعيين

25 شباط / فبراير 2020 10:25

2
2

غزة-الرأي

استقبلت وزارة العمل من خلال مركز تدريب مهني الامام الشافعي ممثلةً بمديرها م . أكرم غبن وفداً من نقابة المحامين الشرعيين في غزة ممثلةً برئيس النقابة أ. أيمن أبوعيشة والمدير التنفيذي أ. أحمد بدير و أمين الصندوق أ. غادة عابد .
وهدف اللقاء إلى بحث سبل التعاون المشترك بينهم بما يخدم النقابيين وطلاب المركز الامام الشافعي ،حيث سيتم صياغة مذكرة تفاهم بذلك فيما بعد .
على صعيد أخر ،  كرم رئيس جمعية الرأفة للمعاقين حركياً م. أسامة جودة ، مدير مركز الامام الشافعي مقدماً له شهادة شكر وتقدير لمشاركة مركزه في معرض المنتوجات الوطنية ، والذي أقيم في أرض المعارض بالشاليهات.
 

1 2
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية إعمار للتنمية توزع سماعات طبية علي أطفال بخان يونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟