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معهد التنمية البشرية بالداخلية يفتتح عدة دورات تدريبية متخصصة

25 شباط / فبراير 2020 10:28

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غزة-الرأي

افتتح معهد التنمية البشرية بالمديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية  أمس دورتين تدريبتين الأولى بعنوان "الأدلة الجنائية" بمقر التدريب بأنصار، والثانية بعنوان " تنمية مهارات رجل الأمن بمقر قيادة الشرطة بالمحافظة الوسطى.

وتعمل هذه الدورات على رفع كفاءة الضباط وضباط الصف العاملين في مجالات انفاذ القانون ميدانياً "مأموري الضباط القضائي" حيث يسعى معهد التنمية البشرية من خلال تقديم دوراته التنموية لتطوير المهارات لدى كوادر الوزارة بتقديم مادة متخصصة يمكن الاستفادة منها في مجالات العمل المتعددة.

وتستهدف الدورات "50" ضابطًا بواقع "25" ضابطًا لكل دورة، بمشاركة أكاديميين، ومحاضرين متخصصين في هذه المجالات.

ويعمل معهد التنمية البشرية في هذه الآونة بشكل متسارع في مجال التدريب التنموي النوعـي لكوادر وزارة الداخليــة ضمن رؤية مديرية التدريب الشاملة بتحقيق أعلى معايير الجودة من خلال التدريب التنموي.

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