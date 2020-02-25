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خلال اتصال هاتفي

النخالة وهنية يبحثان التطورات ويؤكدان وحدة الموقف

25 شباط / فبراير 2020 10:33

هنية والنخالة
هنية والنخالة

بيروت - الرأي

أجرى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة الليلة اتصالاً هاتفياً مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) اسماعيل هنية، ناقشا خلاله التطورات في فلسطين عامة وفي قطاع غزة خاصة إثر العدوان الإسرائيلي الهمجي.

وقالت حركة الجهاد في بيان صدر عنها، إن هنية قدم تعازيه الحارة باستشهاد المقاومين الثلاثة من حركة الجهاد الاسلامي في خان يونس ودمشق.

وأشار البيان إلى أن "القائدين أجمعا على الموقف الثابت بالتصدي للاعتداءات الإسرائيلية ولمخططات التسوية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية".

كما بحثا الموقف بشأن اتصالات وقف إطلاق النار، واتفقا على ضرورة أن يوقف الاحتلال كل أشكال العدوان بحق أبناء شعبنا.

وأكدا على عمق العلاقة بين حركتي حماس والجهاد الاسلامي والعمل على تطوير وتعزيز هذه العلاقة.

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