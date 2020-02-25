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شبكة لصوص درجات نارية في قبضة مباحث رفح

25 شباط / فبراير 2020 10:36

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رفح - الرأي

ضبطت دائرة مباحث محافظة رفح شبكة لصوص درجات نارية وذلك بعد ورود معلومات مؤكدة من أحد مصادرها تفيد بوجود قطع غيار لدراجات نارية مسروقة في المنازل في المنطقة الشرقية لرفح.

وذكرت مباحث رفح، أنه على الفور تم التواصل مع النيابة العامة للحصول على إذن تفتيش للمنزل وتم توجه قوة إلى المكان، وأثناء البحث في المنزل تم ضبط قطع غيار لدراجات نارية والتحفظ على القطع وإلقاء القبض على المدعو (ع– ز).

وذكرت مباحث رفح أنه وأثناء التحقيق مع المشتبه به اعترف أن مصدر تلك المسروقات هو المدعو (ع.ر) والمدعو (م.ا) والمدعو (ف.س) وقام بأخذ جزء من هذه القطع وبتم تصريفها بشكل متقطع.

وأوضح المقدم مجدي عبد العال مدير مباحث رفح أنه تم استدعاء المذكورين التحقيق معهم، واعترفوا بسرقتهم للدراجات النارية من المواطنين وبتقطيعها واستخدامها كقطع غيار لإخفاء جرائم السرقة.

وأشار عبد العال إلى أن مباحث رفح قامت بإحضار مضبوطات وجاري إحضار الجزء الأخر حيث تم إحالة القضية إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.

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