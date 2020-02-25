تعليم رفح تفتتح مسابقة جائزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمعلمين

افتتح صباح اليوم مدير التربية والتعليم أشرف عابدين مسابقة جائزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمعلمي اللغة العربية والتربية الفنية، بحضور مدير الدائرة الإدارية سمير الحوراني ومدير الدائرة الفنية إسماعيل حرب ورئيس قسم الإشراف التربوي محمود لافي ومشرف اللغة العربية يحيى أبو العوف ومشرفة التربية الفنية رقية اللولو ومشرف التربية الفنية غسان حماد .

بدوره، حث عابدين المعلمين وهم لجنة التحكيم والمصوتين بتوخى العدل والمهنية وأصالة أعمال المعلم وحداثة وأصالة أفكاره وواقعيتها وإمكانية تعميمها ومدى اسهامها في علاج مشكلة أو تطوير بما يفيد الطالب محور العملية التعليمية .

ومن ثم عرض المعلمين المرشحين أعمالهم وتم تقييمها من قبل المعلمين الحضور، وسيتم إعلان النتائج فور الإنتهاء من تقييم كافة المعلمين المرشحين من كافة المباحث كما أوضح لنا رئيس قسم الإشراف .

وأضاف عابدين أن مسابقة الأمانة العامة للمعلمين ستطبق على كل فئات ومسميات التعليم وليسوا المعلمين فقط .