وفد من تعليم شرق خان يونس يزور كلية العلوم والتكنولوجيا

غزة-الرأي

ناقش مدير التربية والتعليم – شرق خان يونس أ. سليمان شعت، مع عميد كلية العلوم والتكنولوجيا د. أحمد أبو شنب آليات عقد الامتحان العملي لمبحث تكنولوجيا الثانوية العامة، ورافقه في الزيارة مدير الدائرة الفنية أ. سعيد قديح، ورئيس قسم الامتحانات أ. أحمد القدرة، ورئيس قسم الحاسوب م. علاء الزطمة، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. عبد القادر أبو فسفيس، وبحضور مسؤول المختبرات العلمية في الكلية م. محمود عابد.

واتفق الطرفان على عقد الامتحان العملي لمبحث تكنولوجيا الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 في مختبرات الحاسوب التابعة للكلية، مع العلم أن الكلية تضم 4 مبانٍ تحتوي على العديد مع قاعات الحاسوب والتي تسمح بعقد الامتحان العملي بسهولة ويسر.