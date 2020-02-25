وكالة الرأي الفلسطينية "مدرسة فلتر" توظف درس المحسوسات في تعليم حقائق الضرب للعدد 4 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال ينقل 4 أسرى قاصرين إلى عزل "تسلمون" وكالة الرأي الفلسطينية نقل الأسير المصاب بالسرطان موفق عروق مجددًا لـ "عيادة الرملة" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بيت لاهيا تشرع بإنشاء استاد رياضي في حي الشيخ زايد وكالة الرأي الفلسطينية تعليم رفح يطلق مسابقة الاستعراض الفني وكالة الرأي الفلسطينية 21 مستوطنًا أصيبوا خلال جولة التصعيد الأخيرة وكالة الرأي الفلسطينية وفد من تعليم شرق خان يونس يزور كلية العلوم والتكنولوجيا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم رفح تفتتح مسابقة جائزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمعلمين وكالة الرأي الفلسطينية شبكة لصوص درجات نارية في قبضة مباحث رفح وكالة الرأي الفلسطينية النخالة وهنية يبحثان التطورات ويؤكدان على وحدة الموقف
أخبار » الأخبار الحكومية

وفد من تعليم شرق خان يونس يزور كلية العلوم والتكنولوجيا

25 شباط / فبراير 2020 10:42

1
1

غزة-الرأي

ناقش مدير التربية والتعليم – شرق خان يونس أ. سليمان شعت، مع عميد كلية العلوم والتكنولوجيا د. أحمد أبو شنب آليات عقد الامتحان العملي لمبحث تكنولوجيا الثانوية العامة، ورافقه في الزيارة مدير الدائرة الفنية أ. سعيد قديح، ورئيس قسم الامتحانات أ. أحمد القدرة، ورئيس قسم الحاسوب م. علاء الزطمة، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. عبد القادر أبو فسفيس، وبحضور مسؤول المختبرات العلمية في الكلية م. محمود عابد.

واتفق الطرفان على عقد الامتحان العملي لمبحث تكنولوجيا الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 في مختبرات الحاسوب التابعة للكلية، مع العلم أن الكلية تضم 4 مبانٍ تحتوي على العديد مع قاعات الحاسوب والتي تسمح بعقد الامتحان العملي بسهولة ويسر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية إعمار للتنمية توزع سماعات طبية علي أطفال بخان يونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟