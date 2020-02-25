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تعليم رفح يطلق مسابقة الاستعراض الفني

25 شباط / فبراير 2020 10:45

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غزة-الرأي

افتتح مدير التربية والتعليم أشرف عابدين صباح اليوم مسابقة الاستعراض الفني، بحضور مدير الدائرة الإدارية سمير الحوراني ومدير الدائرة الفنية إسماعيل حرب ورئيس قسم الأنشطة زايد قشطة ولجنة التحكيم : مشرفة النشاط الثقافي أسماء ضهير ومشرفة الكشافة خديجة أبو حرب ومشرف الكشافة ياسر ضهير، والمعلمات والطالبات المشاركات وذلك في قاعة د. سعيد حرب .

بدوره، رحب مدير التعليم بالحضور وشكر المعلمات ومديرات المدارس على جهودهن في رعاية هذه المواهب وتنميتها وإحياء التراث الوطني الفلسطيني في نفوس الطالبات، حيث أن هذه الأنشطة لا تأتي اعتباطاً بل هي لها رسالة وطنية ومجتمعية وتساعد في صقل شخصية الطالبة ومساعدتها في تفريغ طاقاتها الإيجابية في مواهبها التي تحب .

من جانبها أوضحت مشرفة النشاط الثقافي أن المسابقة تنحصر في فئة الطالبات وفقط من الصف الأول حتى السادس، وستكون معايير لجنة التحكيم توافق الحركات مع الإيقاع والتشكيلات والأداء الجماعي للحركة والمظهر العام والدخول والخروج .

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