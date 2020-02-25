بلدية بيت لاهيا تشرع بإنشاء استاد رياضي في حي الشيخ زايد

غزة-الرأي

شرعت بلدية بيت لاهيا أمس بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ولجنة حي الشيخ زايد بأعمال تمهيدية لإنشاء استاد رياضي على الأرض الواقعة بجوار الترخيص من الجهة الشرقية في حي الشيخ زايد، بحضور كل من عضو المجلس البلدي أ.محمود أبو القمصان، وعضو المجلس البلدي أ.سائد السلطان، ومدير البلدية د. تامر الصليبي، ومدير العلاقات العامة أ.حازم الأشقر، م.أيمن خضر من قسم التفتيش والمتابعة.

بدوره، وضع رئيس البلدية أ.عزالدين الدحنون، لمساته الأولى في الأعمال التمهيدية لإنشاء المشروع.

يشار إلى أن الاستاد سيكون حسب المواصفات والمعايير الدولية، بحيث يخدم كافة أبناء محافظة شمال غزة إضافة إلى الفرق الرياضية في المحافظات الجنوبية ، وسيبنى على مسطح مساحته نحو ثمانية دونمات بالقرب من تجمع أبراج سكنية يحدها من الجهة الغربية الشارع الرئيس للحي.

وتأتي هذه الخطوة لتكون متنفسا رياضيا لسكان المدينة، وباقي المناطق المجاورة لبيت لاهيا والتي تعتبر المدينة الواعدة والأسرة الواحدة.