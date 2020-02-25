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نقل الأسير المصاب بالسرطان موفق عروق مجددًا لـ "عيادة الرملة"

25 شباط / فبراير 2020 10:52

الأسير المصاب بالسرطان موفق عروق
الأسير المصاب بالسرطان موفق عروق

رام الله - الرأي

نقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مجددا،ً الأسير المصاب بالسرطان موفق عروق ( 77 عاماً) من مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي إلى "عيادة معتقل الرملة"، بالرغم من وضعه الصحي الصعب والحرج.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مضاعفات خطيرة طرأت على حالته الصحية، حيث يعاني الأسير من آلام حادة وارتفاع بدرجة الحرارة، وفقد من وزنه الكثير، ولا يستطيع الأكل أو الشرب، ويتم تزويده بالغذاء من خلال أنبوب مخصص للتغذية يتم إدخاله عبر فتحة جراحية في المعدة.

ولفتت إلى أنه تم تشخيص إصابة الأسير عروق بالسرطان في الكبد والمعدة خلال شهر تموز الماضي،  لكن إدارة سجون الاحتلال ماطلت بتحويله للمستشفى لتلقي العلاج الكيماوي حتى شهر تشرين الثاني الماضي، ما أدى إلى تفاقم حالته، وبداية الشهر الجاري خضع عروق لعملية جراحية لاستئصال المعده وورم سرطاني في الأمعاء، لكنه بحاجة ماسة لمتابعة طبية حثيثة لحالته.

يذكر أن الأسير عروق من يافة الناصرة في أراضي48 ومعتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسّجن لـ(30 عامًا)، وهو واحد من عشرة أسرى على الأقل يعانون من  مرض السرطان بدرجات متفاوتة، وتواصل سلطات الاحتلال احتجازهم بأوضاع اعتقالية مأساوية لا تناسب أوضاعهم الصحية الصعبة.

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