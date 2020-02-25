الاحتلال ينقل 4 أسرى قاصرين إلى عزل "تسلمون"

رام الله - الرأي

نقلت إدارة سجون الاحتلال أربعة أسرى قاصرين من قسم رقم 1 في سجن الدامون إلى عزل "تسلمون"، وذلك بعدما قرر الأطفال إعادة وجبات الطعام ليومين رداً على الإجراءات التصعيدية والتنكيلية التي تمارس بحقهم منذ أكثر منذ أكثر من 40 يوماً.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الأطفال هم كل من الأسير القاصر، نهاد البرغوثي، وحمزة البو، ورياض العمور وعبد الرحمن ابو سرحان.

وأوضحت، أن 17 أسيرا قاصرا ما زالوا يقبعون بظروف سيئة وصعبة في قسم 1 بسجن الدامون، وأعادوا وجبات الطعام ليومين نهاية الأسبوع الماضي، وذلك رفضا لما يتعرضون له من إنتهاكات متواصلة كحرمانهم من الكانتينا وزيارات الأهل والعزل وسحب التلفاز وفتح شبابيك غرفهم بشكل متعمد في أيام البرد الشديد وحرمانهم من تواجد أسرى كبار يشرفون على تفاصيل حياتهم اليومية.

يذكر أن إدارة سجون الاحتلال وفي تاريخ الثالث عشر من كانون الثاني/ يناير 2020، نقلت (33) طفلاً من سجن "عوفر" إلى سجن "الدامون" دون ممثليهم، حيث يقوم ممثلو الأسرى الأطفال بإدارة حياتهم الاعتقالية، وحمايتهم من أية عمليات استغلال لهم، وتنظيم وقتهم في السجن، ومساعدتهم على تجاوز الكثير من الصعوبات، علماً أن وجود ممثلين للأسرى الأطفال كان أحد أبرز المُنجزات التي حققها الأسرى على مدار سنوات نضالهم.

ولفتت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال قرابة (200) طفل قاصر، موزعين في سجون عوفر ومجدو والدامون.