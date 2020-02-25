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"مدرسة فلتر" توظف درس المحسوسات في تعليم حقائق الضرب للعدد 4

25 شباط / فبراير 2020 10:55

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غزة-الرأي

نفذت معلمة الصف الثاني الأساسي إسراء الحمارنة درساً عملياً في مبحث الرياضيات بحضور مديرة المدرسة فاطمة البطنيجي و عدد من معلمات الصف الثاني الأساسي وذلك ضمن خطة المدرسة الهادفة لجعل التعليم ممتعا .

المعلمة الحمارنة و خلال تنفيذ الدرس وظفت وسائل تعليمية محسوسة بطريقة عملية ( أطباق وأعواد خشبية ملونة ) في تقريب مفهوم المجموعة والعنصر والجمع المتكرر لتوضيح حقائق الضرب للعدد4 .

و تابعت المعلمة تنفيذ الدرس من خلال استخدام أساليب التعلم النشط بهدف تفعيل دور الطالب وجعله محوراً أساسياً خلال الموقف التعليمي.

مديرة المدرسة فاطمة البطنيجي قالت أن مثل هذه الدروس تعكس بشكل إيجابي في تعزيز الدافعية نحو التعلم وجعل بيئة التعلم ممتعة للطالب ما يرفع مستوى الطالب التحصيلي ويسهم في تعزيز حب الطلاب للمدرسة، مثمنة دور المعلمة في تنفيذ الدرس.

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