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جرافات الاحتلال تجرف أراضي جنوب نابلس لشق طريق استيطاني

25 شباط / فبراير 2020 10:57

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نابلس - الرأي

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتجريف أراضي تابعة لبلدة حوارة جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن جرافات الاحتلال تقوم منذ ساعات الصباح بعمليات تجريف لأراضي المواطنين بالقرب من معسكر حوارة؛ وذلك تمهيداً لشق الطريق الاستيطاني الذي قررت حكومة الاحتلال شقه في نيسان الماضي.

ويصل طول الطريق إلى سبعة كيلومترات،  وسيتم الاستيلاء على نحو 406 دونمات من أراضي سبع قرى جنوب نابلس لشقه.

وأضاف أن الطريق "التفافي حوارة"، سيلحق خسائر فادحة في الأراضي الزراعية، ومن شأنه تعزيز سياسة "الأبرتهايد".

يذكر أن جرافات الاحتلال باشرت قبل أيام بشق طريق استيطاني جديد يصل طوله نحو 8 كم لربط مستوطنات جنوب نابلس "شيلو" و"عيله" بمستوطنات الأغوار.

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