انطلاق مرحلة تقييم المرشحين لجائزة فلسطين لأفضل مركز شبابي

غزة-الرأي

انطلقت مرحلة تقييم المرشحين لجائزة فلسطين لأفضل مركز شبابي 2019، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، برعاية من مؤسسة أحباء غزة ماليزبا، أمس الإثني، وبدأت مرحلة الزيارات الميدانية في محافظة خان يونس، من خلال لجنة الزيارات والتقييم التي شكرتها الوزارة.

بدوره، أوضح بهاء الدين السر مدير الاتحادات والمراكز الشبابية بالوزارة أن المنافسة على جائزة فلسطين تتميز هذا العام بمشاركة أكبر بعد النجاح الذي حققته المسابقة العام الماضي والمشهد المتميز خلال الإعلان عن الفائزين.

وأكد بهاء السر أن المعايير التي اعتمدتها الوزارة تمثل أعلى درجات الشفافية والحرص على دراسة كافة الملفات المقدمة من المراكز والنتائج والخدمات والتقارير الإدارية والمالية والتخطيط.

وأشار السر إلى أن الزيارات ستتواصل من اللجنة التي تضم متخصصين في العمل الشبابي من داخل وخارج الوزارة، وسيتم الاطلاع من خلال اللجنة على كافة المستندات والإجراءات المطلوبة للمسابقة ووضعها في ملف متكامل أمام لجنة التقييم لتحديد الفائزين.