مستشفى النصر للأطفال يعقد دورة تدريبية في انعاش القلب

غزة- الرأي

عقد مستشفى النصر للأطفال دورة تدريبية محلية بعنوان BLS and PALS، حيث قامت دكتورة شيرين عابد بالتدريب و بالتنسيق مع الدكتور مصطفى الكحلوت مدير المستشفى .

حيث تطرقت الدورة لانعاش القلب المبدئي و المتقدم للأطفال، والتي استهدفت فيها رؤساء الاقسام و نوابهم و ذلك تاهيلا ليكونوا مدربين في هذا المجال بحيث يتسنى لهم فيما بعد تدريب الأطباء العاملين لديهم في الأقسام العامة والطوارئ .

وتميزت الدورة بكونها عملية أكثر من الجانب النظري وسيتم استكمال الدورة على عدة أيام بحيث يتم مناقشة أغلب الحالات الحرجة للاطفال من خلال استراتيجية موحدة .