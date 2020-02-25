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مستشفى النصر للأطفال يعقد دورة تدريبية في انعاش القلب

25 شباط / فبراير 2020 11:13

مستشفى النصر للأطفال يعقد دورة تدريبية في انعاش القلب
مستشفى النصر للأطفال يعقد دورة تدريبية في انعاش القلب

غزة- الرأي

عقد مستشفى النصر للأطفال دورة تدريبية محلية بعنوان BLS and PALS، حيث قامت دكتورة شيرين عابد بالتدريب و بالتنسيق مع الدكتور مصطفى الكحلوت مدير المستشفى .

حيث تطرقت الدورة لانعاش القلب المبدئي و المتقدم للأطفال، والتي استهدفت فيها رؤساء الاقسام و نوابهم و ذلك تاهيلا ليكونوا مدربين في هذا المجال بحيث يتسنى لهم فيما بعد تدريب الأطباء العاملين لديهم في الأقسام العامة والطوارئ .

وتميزت الدورة بكونها عملية أكثر من الجانب النظري وسيتم استكمال الدورة على عدة أيام بحيث يتم مناقشة أغلب الحالات الحرجة للاطفال من خلال استراتيجية موحدة .

مستشفى النصر للأطفال يعقد دورة تدريبية في انعاش القلب 88194233_2530582137219632_4245223624727855104_n
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