رئيس بلدية خان يونس يناقش احتياجات طالبات مدرسة عبد القادر الأساسية للبنات

خان يونس- الرأي

أجرى رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة زيارة تفقدية لمدرسة عبد القادر الأساسية العليا للبنات وذلك ضمن برنامج المسئولية المجتمعية الذي تنفذه البلدية منذ تولي المجلس البلدي لمهامه، لزيادة التنسيق المجتمعي ودعم احتياجات الطلبة في ظل الظروف العامة التي يعيشها أبناء شعبنا.

وكان م. البطة، وبمشاركة مسئول الأنشطة والمراكز الخارجية د. مروان المصري، ومسئول الإعلام والترويج أ. صائب لقان، ومسئولة وحدة المرأة والطفل أ. تغريد شعت، قد نفذوا زيارة تفقدية للمدرسة حيث كان في استقبالهم مديرتها أ. شفا النبريص، والوكيلة المساعدة أ. حليمه دحلان، والمعلمات أ. رضا أبو زايد، وأ. منى كرسوع، أ. ناهد شقورة، وعدد من الطالبات.

وخلال كلمته أكد م. البطة أن بلدية خان يونس تبذل قصارى جهدها من أجل دعم احتياجات الطلبة وتبنى المشاريع الخلاقة والمبادرات الريادية من أجل فتح آفاق التعاون والتنافس بين المدارس التعليمية التابعة للحكومة ووكالة الغوث والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن البلدية تسعى ومن خلال طواقم متخصصة تتبع إدارتها المختلفة وبالتعاون مع المؤسسات الشريكة إلى تنفيذ برنامج التوعية البيئية لطلبة المدارس من كافة المستويات لإيجاد جيل قادر على تحمل المسئولية الاجتماعية وأن يكون صديق للبيئة.

وبين م. البطة أن بلدية خان يونس طرقت منذ أكثر من عام تقريباً ملف تخصيص قطع الأراضي لصالح إنشاء مدارس تعليمية يستفيد منها أبنائنا الطلبة في كافة أحياء خان يونس للتخفيف من معاناة الطلبة الذين يضطرون إلى السير لمسافات طويلة للوصول إلى مدارسهم الأمر الذي يسبب لهم الإرهاق والتعب الشديدين.

واستمع م. البطة إلى رسالة المدرسة المتمثلة في تفعيل الجوانب التعليمة والرؤية العلمية لدعم توجهات الطلبة ومساعدتهم في تطوير مهاراتهم وفتح الآفاق أمامهم وحثهم على التزود بالعلم والمعرفة والثقافة، مستعرضةً مجموعة من المبادرات التي نفذتها طالبات المدرسة والهيئة التدريسية في المجالات الاستكشافية والتعليمية والعلمية.

واختتمت الزيارة بتنفيذ جولة تفقدية لمختبر العلوم وقاعة تعلم اللغة الفرنسية وكذلك مشروع التدوير الخاص بتحسين البيئية داخل المدرسة من خلال إنشاء المرافق التي تخدم الزراعة وقطاع المياه.