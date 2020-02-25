الدفاع المدني برفح يُنظم محاضرة تدريبية لطالبات مدرسة ثانوية الكويت

نظمت المديرية العامة للدفاع المدني في محافظة رفح، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم محاضرات تدريبية في علوم الدفاع المدني والسلامة المنزلية لطالبات مدرسة ثانوية الكويت للبنات وسط محافظة رفح، استفاد منها أكثر من 800 طالبة وطاقم الهيئة التدريسية.

وذكر النقيب محمد الحج يوسف مدير إدارة التدريب في محافظة رفح، أن المحاضرات تهدف إلى التصرف السليم والآمن وسرعة جهوزية الإخلاء السليم من المدرسة واختيار مخارج الطوارئ الآمنة وقت الحروب والقصف وفي حالات الطوارئ لدى كافة الطالبات والهيئة التدريسية.

وأشار إلى أن الدورة شملت التعرف على متطلبات السلامة العامة وتقديم إرشادات توعوية في كيفية التعامل مع الحرائق التي قد تحدث في المنازل سواء من الكهرباء أو الغاز أو غيرها.

ولفت إلى أن الدفاع المدني يعمل على رفع كفاءة كافة المواطنين من خلال عقد الدورات التدريبية لكافة شرائح المجتمع المحلي والمدني والتي تهدف إلى التقليل من الكوارث والإصابات لدى المواطنين.

بدورها، أشادت مديرة المدرسة بزيارة طاقم التدريب في الدفاع المدني للمدرسة وبتعريف الطالبات على المخاطر التي يواجهونها في المنزل من كهرباء، وغاز منزلي، بالإضافة لتعريفهم على سيارات الدفاع المدني والآليات التي يستخدمونها في عمليات الإطفاء والإنقاذ وعلى الملابس الخاصة التي يرتديها رجل الإطفاء".

وأضافت "أنه تم تدريب الطالبات على إطفاء حريق مصغر في ساحة المدرسة وتعرفن فيه على اختيار طريقة الإطفاء السليمة وكيفية حصر النيران وكيفية استخدام واختيار النوع المناسب من الطفايات لإخماد الحريق.

وفي نهاية التدريب شكرت إدارة المدرسة والطالبات رجال الإطفاء وعلى ما يقومون به من جهود لحماية المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة.