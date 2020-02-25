حماس: المقاومة أثبتت قدرتها على فرض قواعد الاشتباك

غزة - الرأي

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم أن جولة التصعيد الأخيرة أثبتت قدرة المقاومة على فرض قواعد الاشتباك على جيش الاحتلال، ومنعه من التغول على شعبنا.

وقال قاسم في تصريح صحفي، الثلاثاء، إن المقاومة بجرأتها وحكمتها قادرة على قلب المعادلة وبعثرة أوراق قادة الكيان الصهيوني سياسيًا وعسكريًا وميدانيًا، وتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه، وإدخال كل مكونات كيانه في حال من الإرباك المتواصل.

وأضاف أنه انتهى الوقت الذي يستخدم به المحتل دماء شعبنا كرافعة له في الدعاية الانتخابية.

وتوجه قاسم بالتحية إلى جماهير شعبنا التي التفت حول المقاومة ورجالها وخياراتها، وشكلت إسنادًا حقيقيًا مكنت المقاومة من تأدية واجبها على أكمل وجه، متوجهًا بالتحية كذلك إلى رجال المقاومة الذين يذودون عن شعبنا ويشكلون درعًا له.

وأكد أن شعبنا الفلسطيني من حقه أن يعيش بحرية فوق أرضه، وأن يواصل كفاحه حتى يسترد أرضه ومقدساته، ونضاله من أجل كسر الحصار والعيش بكرامة.