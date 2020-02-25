وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة المنفلوطي الثانوية "أ" بالوسطى تنفذ درساً حول السياحة في الوطن العربي وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تطلق رقما مجانياً لإستقبال شكاوى المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي ينظم عدة محاضرات بمدارس شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية جنرال إسرائيلي: نحن فاشلون في غزة وحماس لم تعد مردوعة وكالة الرأي الفلسطينية مركز إصلاح وتأهيل خانيونس ينظم ورشة توعوية لأسر النزلاء وكالة الرأي الفلسطينية طلب رسمي للاحتلال بالتحقيق بجريمة التنكيل بالشهيد الناعم وكالة الرأي الفلسطينية شرطة مرور رفح تُؤمّن مارثونًا رياضيًا لطلبة المرلة الاعدادية بالاونروا وكالة الرأي الفلسطينية حماس: المقاومة أثبتت قدرتها على فرض قواعد الاشتباك وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني برفح يُنظم محاضرة تدريبية لطالبات مدرسة ثانوية الكويت وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية خان يونس يناقش احتياجات طالبات مدرسة عبد القادر الأساسية للبنات
أخبار » الأخبار الفلسطينية

طلب رسمي للاحتلال بالتحقيق بجريمة التنكيل بالشهيد الناعم

25 شباط / فبراير 2020 11:31

غزة - الرأي

طالب مركز "عدالة" الحقوقي من النائب العسكري الإسرائيلي "شارون أفيك" بفتح تحقيق جنائي بجريمة التنكيل بجثمان الشهيد محمد الناعم على الحدود الشرقية لمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة واختطافه يوم الأحد.

وشدد مركز "عدالة" على أن تنكيل جرافة الاحتلال بجثمان الشهيد الناعم وسرقتها، "يعتبر جريمة حرب وخرقا للقانون الدولي الإنساني".

وأوضح المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في "إسرائيل" في بيان صدر عنه أنه توجع اليوم للنائب العسكري الإسرائيلي، مطالبا إياه بفتح تحقيق جنائي بخصوص "الأحداث التي صورت ونشرت من حدود قطاع غزة اليوم".

وذكر المركز الحقوقي في التوجه المرسل من قبل المحامية سوسن زهر، أنه "تم عرض العديد من المواثيق الدولية، منها ميثاق روما وأنظمة هاغ، والتي يخرقها العمل الموصوف في الفيديو بشكل صارخ، كما تعرّف المواثيق الدولية هذا العمل كجريمة حرب".

كما ذُكِر في التوجه أن "الأحكام القضائية الإسرائيلية أقرت سابقا بأن طمس كرامة المتوفين يعتبر خرقا لقانون أساس: كرامة الإنسان وحريته. وفق هذا، طالب مركز عدالة النائب العسكري الإسرائيلي بفتح تحقيق جنائي مستقل وغير متعلّق حول هذه الأعمال".

ووصف المحامي حسن جبارين مدير مركز عدالة حادثة التمثيل بجثمان الشهيد الناعم بأنها جريمة وحشية وتتناقض مع الأعراف والمواثيق الدولية، وأيضا تتناقض مع القانون الاسرائيلي نفسه، إضافة إلى أن اختطاف الجثمان بهذه الطريقة أيضا هي جريمة وحشية، وتتناقض مع القانون الإسرائيلي ومع القانون الدولي.

وقال إنه في حالة عدم تلقي ردود على طلبنا من قبل النائب العسكري الاسرائيلي لإجراء تحقيق جاد ونزيه في جريمتي التمثيل بالجثة واختطافها سنتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بهذا الطلب.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية إعمار للتنمية توزع سماعات طبية علي أطفال بخان يونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟