مركز إصلاح وتأهيل خانيونس ينظم ورشة توعوية لأسر النزلاء

غزة-الرأي

نظّم مركز إصلاح وتأهيل في محافظة خانيونس المركزي بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وهيئة التوجيه السياسي والمعنوي، وهيئة شؤون العشائر، ورشة عمل بعنوان "التحديات والمخاطر التي تواجه أسرة النزيل وكيفية التغلب عليها".

من جانبه، رحب مدير المركز العقيد باسم الفالوجي بالحضور مؤكداً على المضي قدماً في خدمة النزلاء وأسرهم مشيداً بالدور الذي تقوم به كل من وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم المساعدات لأسر النزلاء، وهيئة شؤون العشائر في الوقوف إلى جانب أسر النزلاء وذويهم وحل قضاياهم الاجتماعية.

وأشاد بهيئة التوجيه السياسي والمعنوي والدور التوعوي الذي تقوم به الهيئة في توعية أسر النزلاء والوقوف إلى جانبهم من أجل مساعدتهم وحل قضاياهم.

وتحدث الفالوجي عن التحديات والمخاطر التي تواجه أسر النزلاء وكيفية مواجهتها والتغلب عليها في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

بدوره، قال مدير وحدة الإرشاد النفسي المقدم صلاح الأعرج: "إن المديرية العامة تهتم بالجانب النفسي للنزلاء من خلال تقديم الجلسات النفسية والتفريغ النفسي وتقديم النصائح للنزلاء وذويهم".

وخلال كلمة للتوجيه السياسي أشار الرائد عبد الرؤوف عبد الغفور من هيئة التوجيه الساسي إلى أن التوجيه السياسي يقوم بتقديم محاضرات توعوية ونشرات من أجل المحافظة على النزلاء وأسرهم وذويهم والوقوف الى جانبهم من أجل التخفيف عنهم ومساعدتهم.