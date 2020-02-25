"الاقتصاد" تطلق رقما مجانياً لإستقبال شكاوى المواطنين

غزة- الرأي

أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني خدمة الرقم المجاني (1800112233) لإستقبال شكاوى واستفسارات ومقترحات المواطنين وعلى مدار الساعة.



وأوضحت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، أنها اطلقت هذه الخدمة يأتي في اطار تطوير ازالخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين والمستهلكين وأصحاب الشركات والمصانع والتجار، مشيراً إلى أن اطلاق الرقم المجاني تهدف إلى تمكين المواطنين من التواصل مع الوزارة دون أي عائق حيث يتواجد الهاتف في دائرة الشكاوى.



ولفت البيان إلى أن الوزارة على جهوزية للتعامل مع جميع استفسارات وشكاوى ومقترحات المواطنين والرد عليها بالإيجاب بما يصب في صالح تحسين جودة الخدمة المقدمة لأبناء شعبنا.