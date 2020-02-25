مدرسة المنفلوطي الثانوية "أ" بالوسطى تنفذ درساً حول السياحة في الوطن العربي

غزة- الرأي

نفذت مدرسة المنفلوطي الثانوية أ للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم بالوسطى درساً توضيحياً في مبحث الدراسات الاجتماعية بعنوان "السياحة في الوطن العربي ومقومات السياحة العربية" للصف الثاني عشر أدبي تنفيذ المعلم خالد البرعي.

المعلم البرعي تحدث عن أهمية الدروس التوضيحية ودورها في شرح المنهاج وترسيخ المعلومات النظرية في عقول الطلاب، بالإضافة إلى كسر جمود المنهاج النظري وربطه بالشرح العملي باستخدام الوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثة مما ينعكس بصورة ايجابية على فهم الطلبة وتفاعلهم مع الدرس.

وتحدث المعلم خالد البرعي عن السياحة في الوطن العربي بالتفصيل ومقومات هذه السياحة، مستخدماً العديد من الوسائل التعليمية وتم عرض بور بوينت عن الدرس واستخدام جهاز LCD بمشاركة فاعلة من الطلاب وغيرها من الأنشطة الشيقة التي ساهمت في إيصال المعلومات وتبسيطها للطلاب.