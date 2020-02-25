"الأوقاف" تًكرم صاحب ثلاجات "القرا "لمساهمته في إنجاح مشروع الهدي

غزة- الرأي

كرم وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية د. عبد الهادي الأغا، صاحب ثلاجات القرا أ. سامي القرا، وذلك تقديرًا لجهوده الكبيرة في إنجاح مشروع الهدي والأضاحي المقدمة من المملكة العربية السعودية، والتي وُزعت على الأسر الفقيرة والمحتاجة بمحافظات القطاع.

وأوضح الأغا أن مشروع الأضاحي جاء نتاج جهود كبيرة بُذلت من أجل التخفيف عن كاهل أبناء شعبنا في ظل الظروف الصعبة والحصار الخانق الذي أثر على كافة مناحي الحياة، منوهًا الى أن هذا النجاح سيفتح الطريق أمام تنفيذ العديد من المشاريع التي تخدم أبناء شعبنا.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تظافر وتراكم كافة الجهود من قبل اللجان المشاركة في هذا المشروع وإيصال الأمانة لمستحقيها، مبينًا أن وزارته لن تدخر جهدًا في تقديم يد العون والمساعدة للأسر الفقيرة والمحتاجة.