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تعليم خانيونس تكرم الطلبة المتفوقين بمدرسة شهداء خان يونس المشتركة

25 شباط / فبراير 2020 12:29

تعليم خانيونس تكرم الطلبة المتفوقين بمدرسة شهداء خان يونس المشتركة
تعليم خانيونس تكرم الطلبة المتفوقين بمدرسة شهداء خان يونس المشتركة

خان يونس- الرأي

شارك عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس اليوم الثلاثاء  في تكريم المتفوقين بمدرسة شهداء خان يونس المشتركة.

ويأتي ذلك ضمن جهود المديرية المحفزة للطلبة المتفوقين، واستمراراً للتواصل الفاعل مع المجتمع المحلي وأولياء الأمور، وذلك بحضور: حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة، وم. حسام الدين الزطمة رئيس قسم الأبنية، ود. مها شعت مديرة المدرسة، و ابتسام المصري مديرة مدرسة شهداء خان يونس الأساسية للبنات، ومجلس أولياء الأمور وذوي المتفوقات.

وفي كلمته، هنأ الفرا الطلبة المتفوقين، متمنياً لهم مزيداً من النجاح والتميز، وثمن الفرا جهود الهيئة التدريسية في خدمة الطلبة وتحسين مستوياتهم التحصيلية، وتجويد البيئة المدرسية من خلال إنشاء مظلة تقي الطلبة من الأحوال الجوية، وشكر إدارة المدرستين وأولياء الأمور وكل من ساهم في هذا الإنجاز، مؤكداً على التكاملية في العمل والعلم والتربية بين المدرسة والأسرة؛ لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وفي كلمتها رحبت د. شعت بالحضور، وأبرقت بالتهنئة القلبية للطلبة المتفوقين وذويهم، وأشادت بجهود المعلمات اللاتي ساهمن في تحقيق هذا الإنجاز، مشيرةً إلى أن إنشاء مظلة كان حلماً تحول إلى حقيقة وواقعاً بفضل المخلصين من أبناء هذا المجتمع.

هذا وتخلل الحفل فقرات متميزة.

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