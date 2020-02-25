تعليم غرب غزة يعزز تعاونه مع شرطة الرمال بغزة

غزة- الرأي

زار وفد من مديرية التربية والتعليم غرب غزة؛ قيادة مركز شرطة الرمال "العباس"، وذلك لبحث سبل وآفاق التعاون المشترك فيما بينهما ومناقشة عدة قضايا تخص العملية التعليمية في المنطقة التي تحيط بالمركز.

وترأس وفد المديرية د.عبد القادر أبوعلي مدير التربية والتعليم وعدد من رؤساء الأقسام ومدير مدرسة سعاد الصباح الثانوية للبنين أ.مهند الأسطل، ومدير مدرسة لولة القطامي الأساسية للبنين أ.بسام شامية، وكان في استقبال وفد المديرية مدير المركز المقدم محمد الشرافي والرائد يونس مشتهى نائب مدير المركز إلى جانب عدد من ضباط المركز.

وثمّن د.أبوعلي دور الشرطة الفلسطينية في حماية المواطنين والمدارس رغم قلة الإمكانيات، وكذا حفظ ظهر المقاومة، وقدم الشكر والتقدير للشرطة الفلسطينية عامة ومركز شرطة العباس خاصة لما يبذلونه من جهد كبير وعطاء وتميز عن غيرهم وخصوصا أن منطقة الرمال يقع في محور حساس في مدينة غزة وقام الوفد بتقديم شهادة شكر لمركز شرطة العباس " الرمال " .

بدوره رحب المقدم الشرافي بالوفد الزائر مثمناً دورهم في تعليم وتربية أبناء المجتمع الفلسطيني في ظل الظروف التي يمر بها قطاع غزة من حصار وتضييق وأمات متسارعة، مؤكداً ضرورة التواصل الدائم لتحقيق الأمن والاستقرار وخدمة المدارس وأبنائنا الطلبة