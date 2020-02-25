تعليم خان يونس يشيد بمبادرة "الشباب يستطيع" بمدرسة خالد الحسن

غزة-الرأي

أشاد أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارة بالمبادرة الطلابية "الشباب يستطيع" التي أطلقتها مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين، جاء ذلك خلال تفقدهما فعاليات المبادرة اليوم الثلاثاء.

وعبر أ. الفرا عن فخره بوجود هذه الثلة من الطلاب المتميزين القادرين على قيادة المدرسة وإدارتها خلال يوم دراسي كامل، مشيداً بدور إدارة المدرسة ممثلةً بمديرها أ. خالد المزين، الذي شكَّل هذا الحراك الطلابي، منوهاً إلى أن صناعة القيادة المجتمعية تبدأ من صناعة القيادة الطلابية.

بدوره، أوضح أ. العسولي أن مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين من المدارس العريقة والرائدة في مديرية خان يونس، مثمناً جهود الطلاب المشاركين في القيام بمهام الإدارة البديلة، منوهاً إلى أن هذه المبادرة تأتي نتاج تدريب وتمكين يومي للطلاب لهذه المهارات.

من ناحيته شكر أ. خالد المزين مدير المدرسة إدارة المديرية لمتابعتها الحثيثة للميدان، وتشجيعها الطلاب على قيادة الميدان التربوي وخوض التجارب المتنوعة الهادفة إلى صياغة شخصياتهم.

وأوضح الطالب محمد معروف أن المبادرة تهدف إلى إدارة المدرسة من قبل طلاب الصف الحادي عشر بفرعيه العلمي والادبي، حيث تم اختيار مجموعة من الطلاب لإدارة المدرسة، واختيار مجموعة أخرى من الطلاب لتدريس بعض الحصص خلال اليوم الدراسي كمعلمين بدلاء.

وتحدث الطالب عمر أبو طه المدير البديل عن أهداف المبادرة، قائلاً: أنها تهدف إلى تنمية روح الإبداع والتميز لدى الطلاب، وتأهيل طلاب مميزين وتغذية روح القيادة والإدارة لديهم، وصقل شخصية الطلاب من خلال ممارسة أنشطة قيادية، والتعرف على هموم المعلمين ودورهم المميز في خدمة الطلاب، وتعزيز مواهب الطلاب الذين هم شباب وقادة المستقبل، وتفعيل البرلمان الطلابي وبيان دوره المنوط به.

هذا وأبدى الطلاب اعجابهم بالمبادرة وآلية تنفيذها، حيث أنها تلبي طموحات الطلاب وتوافق رغبتهم في تبادل الأدوار مع إدارتهم المدرسية والمعلمين.