تعليم خان يونس يُقيِّم معلمي التربية الرياضية المرشحين للتميز‏

غزة-الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم بخان يونس، اليوم الثلاثاء بتقييم معلمي ومعلمات التربية الرياضية المرشحين لجوائز الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بحضور: أ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، ومشرفي المبحث: أ. محمد الغمري، وأ. إيمان أبو عيادة، ونخبة من معلمي ومعلمات المبحث.

بدوره، أشاد أ. أبو شتات بجهود المعلم الفلسطيني الذي يصنع الأجيال برغم كل التحديات التي تواجهه، منوهاً إلى أهمية دور معلمي التربية الرياضية في المدرسة فهو من يستطيع تفريغ انفعالات الطالب واستثمار طاقاته بالأنشطة المتميزة، مؤكداً على أهمية هذه العروض في تبادل الخبرات بين المعلمين، مشيراً إلى أن هناك عدداً من المعايير الخاصة بالترشح للجوائز، منها تنفيذ مبادرات إبداعية ومشاريع ريادية على مستوى المديرية أو الوزارة، وتحدث عن آلية تقييم المرشحين.

هذا وعرض كل مرشح إنجازاته حتى يتسنى للمقيِّمين تقييمهم وفق المعايير المدرجة.

تجدر الإشارة إلى أن المعلمين والمعلمات المرشحين هم: خالد بدير من مدرسة الشهيد محمد الدرة الأساسية للبنين، وحسن عرام من مدرسة الحاج محمد النجار الثانوية للبنين، وميساء حمد من مدرسة خان يونس الثانوية للبنات، وزينب أبو العينين مدرسة حيفا الأساسية أ للبنات، وألفت الفرا من مدرسة عكا الثانوية للبنات.