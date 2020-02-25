مستوطنون ينصبون لافتات تشير لمناطق فلسطينية وفق "صفقة القرن"

الضفة المحتلة - الرأي

نصب مستوطنون، اليوم الثلاثاء، عشرات اللافتات على شوارع الضفة الغربية، تشير إلى أنها مناطق فلسطينية وفق “صفقة القرن” المزعومة للسلام.

وجاء في اليافطات التي وضعت على مداخل قرى وبلدات فلسطينية أن هذه الأماكن ستكون جزءاً من الدولة الفلسطينية وفقاً لصفقة القرن.

وحذر مسئولو منظمة "رجفيم" الاستيطانية من خطورة هكذا سيناريو على أمن المستوطنين، مستشهدين بالأوضاع التي يعيشها سكان غلاف غزة بعد خروج الجيش والمستوطنين من القطاع بالعام 2005.

ونقلت القناة السابعة عن القائمين على الحملة قوله بأنها تهدف إلى تعريف المستوطنين بخطورة الموافقة على الشق المتعلق بإقامة دولة فلسطينية ضمن صفقة القرن، لافتين إلى أن المستوطنات ستتحول إلى "غلاف رام الله، غلاف نابلس، غلاف جنين" وستعاني ما يعانيه سكان غلاف غزة من الصواريخ والأنفاق.