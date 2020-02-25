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إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة متوجهة إلى الأغوار

25 شباط / فبراير 2020 12:47

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طوباس - الرأي

أصيب عدد من المواطنين، أحدهم بالرصاص الحي، خلال قمع قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مسيرة متوجهة إلى الأغوار الشمالية، عند حاجز تياسير شرق طوباس.

وقالت جمعية الهلال الاحمر إن طواقمها تعاملت مع اصابة بالرصاص الحي بالقدم، وإصابتين بالغاز المسيل للدموع، واصابتين مطاط خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في طوباس في الاغوار الشمالية، وتم نقل الاصابات للمستشفى.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال بدأت بقمع المسيرة لدى وصولها منطقة الحاجز بقنابل الصوت والغاز، ما أدى لوقوع عدة إصابات بالاختناق.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وفصائل العمل الوطني، وفعاليات محافظة طوباس دعت إلى مسيرة حاشدة في الأغوار ضمن فعاليات دعم الأغوار.

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