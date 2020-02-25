"مدرسة خالد بن الوليد " تنظم محاضرة حول تركيب الكلمة باللغة الإنجليزية

غزة-الرأي

نظمت مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين بمديرية الوسطى ضمن مساعي نادى اللغة الانجليزية لتنمية مهارات الإتصال والتواصل للطلاب محاضرة حول تركيب الكلمة باللغة الانجليزية وذلك من خلال استضافة مجموعة من المختصين باللغة الإنجليزية.

نادى اللغة الانجليزية بالمدرسة استضاف المحاضر في جامعة الأقصى مصطفى أبو طه و الذى تحدث عن تركيب الكلمة فى اللغة الانجليزية، واستهل اللقاء بتعريف morpheme حيث أنه أصغر وحدة ذات معنى في اللغة الإنجليزية والمعايير الخاصة ومن ثم أنواعه المختفة مع إعطاء تطبيقات عملية من كلمات باللغة الإنجليزية.

بدوره، أوض مشرف النشاط المعلم محمد الجديلي بأن نادي اللغة الإنجليزية في المدرسة يسعى إلى تطوير قدرات الطلبة في كافة مهارات اللغة الانجليزية والتدرب على مهارة تركيب الكلمات و آلية تكوين الجمل ليسهل عليهم المحادثة و القراءة بطلاقة، مثمناً دور الأكاديمين المختصين في خدمة طلبة النادي.