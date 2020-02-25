وكالة الرأي الفلسطينية إصلاح وتأهيل الوسطى يُنظم يومًا ترفيهًا للنزلاء وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تزور عدد من ذوي الأسرى للإطمئنان عليهم ودعم صمودهم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تفتتح بئرًا للمياه لتعزيز الوضع المائي شمال المدينة وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الشفاء استقبل 13 ألف حالة خلال 2019 وكالة الرأي الفلسطينية النائب نعيم تدين اعتقالات الاحتلال بالضفة الغربية بينهم طلاب وكالة الرأي الفلسطينية نتنياهو يصادق على بناء 3500 وحدة استيطانية شرق القدس وكالة الرأي الفلسطينية "مدرسة خالد بن الوليد " تنظم محاضرة حول تركيب الكلمة باللغة الإنجليزية وكالة الرأي الفلسطينية إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة متوجهة إلى الأغوار وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون ينصبون لافتات تشير لمناطق فلسطينية وفق "صفقة القرن" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يُقيِّم معلمي التربية الرياضية المرشحين للتميز‏
أخبار » الأخبار العبرية

نتنياهو يصادق على بناء 3500 وحدة استيطانية شرق القدس

25 شباط / فبراير 2020 01:03

القدس المحتلة - الرأي

أصدر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليماته لبناء 3500 وحدة استيطانية في المنطقة "E1" شرق القدس المحتلة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن نتنياهو قوله، إنه أعطى تعليماته لنشر خطة بناء لـ 3500 وحدة سكنية في E1"، الواقعة بين مستوطنة معاليه ادوميم والقدس المحتلة.

وذكر أن الولايات المتحدة ستعترف بتطبيق السيادة الإسرائيلية في غور الأردن وشمال البحر الميت وفي جميع المناطق، صغيرها وكبيرها في الضفة الغربية.

وقال: "يجب على الفلسطينيين الاعتراف بالقدس الموحدة كعاصمة لدولة ما تسمى "إسرائيل"، ونزع سلاح غزة ونزع سلاح حماس".

فيما قالت قناة "مكان" العبرية على موقعها، إن بلدية القدس بدأت اليوم بتسويق ألف وسبع وسبعين وحدة سكنية مما مجمله ثلاثة آلاف وحدة جنوب مدينة القدس خارج الخط الأخضر.

وذكرت أن ذلك يأتي في إطار المشروع الذي أعلنه نتنياهو لبناء هذه الوحدات السكنية إضافة إلى ثلاثة آلاف أخرى في القدس، نحو ألف منها في حي بيت صفافا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية إعمار للتنمية توزع سماعات طبية علي أطفال بخان يونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟