نتنياهو يصادق على بناء 3500 وحدة استيطانية شرق القدس

القدس المحتلة - الرأي

أصدر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليماته لبناء 3500 وحدة استيطانية في المنطقة "E1" شرق القدس المحتلة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن نتنياهو قوله، إنه أعطى تعليماته لنشر خطة بناء لـ 3500 وحدة سكنية في E1"، الواقعة بين مستوطنة معاليه ادوميم والقدس المحتلة.

وذكر أن الولايات المتحدة ستعترف بتطبيق السيادة الإسرائيلية في غور الأردن وشمال البحر الميت وفي جميع المناطق، صغيرها وكبيرها في الضفة الغربية.

وقال: "يجب على الفلسطينيين الاعتراف بالقدس الموحدة كعاصمة لدولة ما تسمى "إسرائيل"، ونزع سلاح غزة ونزع سلاح حماس".

فيما قالت قناة "مكان" العبرية على موقعها، إن بلدية القدس بدأت اليوم بتسويق ألف وسبع وسبعين وحدة سكنية مما مجمله ثلاثة آلاف وحدة جنوب مدينة القدس خارج الخط الأخضر.

وذكرت أن ذلك يأتي في إطار المشروع الذي أعلنه نتنياهو لبناء هذه الوحدات السكنية إضافة إلى ثلاثة آلاف أخرى في القدس، نحو ألف منها في حي بيت صفافا.