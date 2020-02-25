"الصحة": قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الشفاء استقبل 13 ألف حالة خلال 2019

غزة- الرأي

أكد رئيس قسم العلاج الطبيعي في مجمع الشفاء الطبي د. احمد النجار، أن اقبال المرضى على اقسام العلاج الطبيعي لأهميته وتأثيره الواضح على صحة اجسامهم، مشيرا إلى أن عدد حالات الدخول الى قسم العلاج الطبيعي خلال العام الماضي 2019 بلغت 13 ألف حالة، وبلغ عدد الجلسات 48 ألف جلسة علاجية موزعة على الأقسام الداخلية والقسم الخارجي.

وأضاف د. النجار" كوادر العلاج الطبيعي مختصة ومدربة ومميزة في التشخيص والطرق العلاجية المتبعة وهي تغطي العمل في مستشفيات الباطنة والجراحة والولادة في مجمع الشفاء الطبي، وعملنا يتدخل في تخصصات وامراض مختلفة ولا تخطر على البال تمتد الى اقسام الحروق والعناية الخارجية والاعصاب والعظام والباطنة ".

وأوضح أن هناك العديد من قصص النجاح لمرضى كانوا طريحي الفراش ويعانون من إعاقة في حياتهم الوظيفية تمنعهم من ممارسة الحياة اليومية تم علاجهم وتأهيلهم بنسبة 100% من خلال برامج علاجية واتباع برامج بيتية لإكمال الخطة العلاجية، لافتا ان 70% من الحالات التي يتم علاجها تعاني من الام أسفل الظهر (غضاريف الظهر والرقبة)، إضافة الى حالات الكسور والجلطات والحروق، منوها ان كوادر العلاج الطبيعي تقوم بمتابعة أحدث الأبحاث والدراسات العلمية في مجال العلاج الطبيعي من خلال برنامج التعليم المستمر لتحسس حاجات المرضى ومتابعتهم.

وقال المريض الحاج “مطر أبو حصيرة" 71 عاما وهو يرقد على إحدى أسَرة قسم العلاج الطبيعي في مجمع الشفاء الطبيأنه يتلقى العلاج الطبيعي لتسكين الألم كي تساعده على استعادة الحركة التي فقدها في قدمه اليمين إثر إصابته بما يسمى "سقوط القدم " حسب تشخيص الأطباء.

وأضاف المريض "أبو حصيره" انه بعد عدة جلسات من تلقي العلاج الطبيعي عاوده الامل في تحسن حالته بعد قدرته على استعادة الحركة في أصابع قدمه التي افتقدها منذ فترة.