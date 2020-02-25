بلدية خان يونس تفتتح بئرًا للمياه لتعزيز الوضع المائي شمال المدينة

خان يونس- الرأي

افتتحت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة وجمعية الرحمة - الكويت، مشروع بئر مياه يقع في منطقة السطر شمال المدينة لتعزيز الوضع المائي وخدمة السكان.

وشارك في الاحتفال رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، ومدير العلاقات العامة أ. عماد الأغا، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، وعدد من موظفي مصلحة مياه بلديات الساحل ، ومدير جمعية الرحمة أ. عماد كحيل، ومدير المشاريع م. مروان محيسن، ومدير المشاريع الإنشائية م. حسن الكردي، وعدد من سكان المنطقة.

وذكر م. البطة أن هذه البئر تم تمويلها من جمعية الرحمة مثمنًا دورها وجهودها وتعاونها مع البلدية في تمويل بعض المشاريع، مضيفًا أن المشروع قد بلغت تكلفته 95 ألف دولار، وكمية ضخ المياه فيه 65 كوبًا في الساعة، مشيرًا إلى أن هذه البئر ستعمل على تحسين المياه كماً ونوعاً في مدينة خان يونس خصوصا الأحياء الشمالية والغربية، حيث تم تنفيذ المشروع بالتنسيق مع مياه بلديات الساحل، التي عملت على قدم وساق مع البلدية لإنجاز بعض المشاريع المتعلقة بالمياه في المدينة.

وأوضح م. البطة أن هذه المشاريع تأتى ضمن خطة وضعتها البلدية على سلم أولوياتها، مثمناً دور جمعية الرحمة على التعاون في تنفيذ بعض المشاريع المائية التي تخدم أبناء شعبنا، شاكراً في سياق متصل دولة الكويت أميراً وبرلماناً وحكومة وشعباً على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني مهنئاً الشعب الكويتي بأعياده الوطنية.

ومن جانبه أعرب م. كحيل عن سعادته بتنفيذ مشروع البئر وافتتاحه لخدمة سكان خان يونس وتوفير مياه صالحة للشرب، مشيرًا إلى أن جمعية الرحمة ستعمل على توفير مشاريع مائية وخدماتية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني جراء الحصار.