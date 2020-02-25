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مدرسة العائشية المشتركة بالوسطى تنفذ درساً توضيحياً في اللغة العربية

25 شباط / فبراير 2020 01:43

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غزة-الرأي

 نفذت مدرسة العائشية الأساسية المشتركة درساً توضيحياً في مبحث اللغة العربية  للصف الأول الأساسي بعنوان ( حرف الهاء ) للمعلمة زريفة أبو جياب، بحضور مجموعة من أولياء الأمور و مديرة المدرسة عفاف مزيد و عدد من معلمات الصف الأول الأساسي وذلك ضمن الشراكة مع المجتمع المحلي والواجب نحو الآخرين.

بدورها ، تحدثت مديرة المدرسة عفاف مزيد عن أهمية الدروس التوضيحية التي يتم تنفيذها داخل المدرسة ودورها في تبادل الخبرات والمعارف بين المعلمات خاصة في مبحث اللغة العربية للصف الأول الأساسي، وشكرت مزيد المعلمة زريفة أبو جياب على تنفيذ هذه الزيارة والدرس وما قامت به من تحضير وشرح للدرس وإخراجه بهذه الطريقة المميزة.

 المعلمة أبو جياب وظفت خلال الدرس السبورة الذكية و بعض استراتيجيات التعلم النشط للدرس، مشجعة الطلبة على المشاركة في أنشطة الدرس، و في ختام الدرس تم تتويج ملك القراءة و ملكة القراءة، تشجيعاً للطلبة على القراءة الجهرية الواضحة.

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