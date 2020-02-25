مستشفى الباطنة تشرع بتحضيرات اليوم العلمي الخامس بمجمع الشفاء الطبي

غزة- الرأي

شرعت اللجنة العلمية بمستسقي الباطنة فى تحضيرات اليوم العلمي الخامس والمزمع عقده في 4 مارس 2020 في مطعم اللايت هاوس وسط مدينة غزة ، تحت رعاية مشتركة من شركات الأدوية الطبية العربية والعالمية .

وأكدد. محمد زقوت مدير مستشفى الباطنة بالمجمع ، علة أهمية انعقاد اليوم العلمي الخامس في موعده والذي يعكس العمل المتواصل والدؤوب في مستشفى الباطنة وأقسامها المختلفة ، حيث تم خلال الاجتماع مع اللجنة العلمية مناقشة جدول أعمال اليوم العلمي والتحضيرات اللازمة وتم الاتفاق علي عقد لقاءات قادمة لمناقشة الأوراق العلمية المقدمة .

وقدم د. زقوت شكره لرئيس وأعضاء اللجنة العلمية والتحضيرية ولجميع الكوادر الطبية في المستشفى علي جهودهم في إنجاح وتطوير عمل المستشفى على كافة المستويات