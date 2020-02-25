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مدرسة البريج الثانوية" أ "بالوسطى تكرم طالبات فوج (تفوقي للأقصى سراج)

25 شباط / فبراير 2020 02:15

مدرسة البريج الثانوية
مدرسة البريج الثانوية

الوسطى- الرأي

 أقامت مدرسة البريج الثانوية أ للبنات بمديرية التربية والتعليم بالوسطى، حفلاً لتكريم طالباتها الأوائل خلال الفصل الدراسي الأول بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ورئيس قسم العلاقات العامة احمد دلول ورئيس قسم الصحة المدرسية محمود العزازي ومشرف مبحث التاريخ د. ناصر اليافاوي ومشرف الجغرافيا صقر أبو ليلة ومشرف التكنولوجيا عبد الرحيم يونس ورئيس البلدية محمود عيسى وأعضاء اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم البريج وأعضاء مجلس أولياء الأمور المركزي والمجتمع المحلي.

 مدير الدائرة الإدارية بمديرية الوسطى أشاد بمدرسة البريج الثانوية أ للبنات وبالإنجازات والمراكز التي تحققها على كافة الصعد من مسابقات وأنشطة ونتائج امتحانات الفصلية والنهائية، وأضاف السدودي أن الوصول للقمة والتميز سهل لكن التحدي الكبير هو الحفاظ على هذا المركز والصدارة، وهنأ السدودي الطالبات المتفوقات وذويهن على هذا التميز والتفوق متمنياً لهم المزيد من العطاء والإبداع.

 مديرة المدرسة نجوى المقادمة شكرت كل من ساهم في إنجاح الحفل وكل من يقدم الدعم للمدرسة ولطالباتها لضمان استمرار مسيرة التعليم واعدة بان المدرسة ستستمر في العطاء بطالباتها ومعلماتها وستبقى مدرسة البريج الثانوية ا دوماً في الصدارة، و لتكون خير ممثل لمخيم البريج الصامد ولفلسطين متمنية التوفيق والتفوق لكافة الطالبات.

 وقد تخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية الشيقة التي رسمتها طالبات المدرسة في لوحة فنية متكاملة وعرض مسرحي بعنوان الثلاثاء الحمراء، وعرض لبطلة فلسطين في التايكوندو زينب الكرنز، وعرض باللغة الانجليزية للطالبة إسلام إسماعيل، وفي نهاية الحفل تم تكريم الطالبات المتفوقات.

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