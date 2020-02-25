"محيسن" يهنيء نادي المجمع الإسلامي بالصعود للدرجة الأولى

غزة-الرأي

هنأ وكيل وزارة الشباب والرياضة أ.أحمد محيسن اليوم نادي المجمع الإسلامي بالصعود لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، خلال استقباله لوفد يمثل إدارة النادي، وذلك بمقر الوزارة في غزة.

وضم وفد نادي المجمع أعضاء الإدارة إبراهيم حمدونة وهاني المدهون وأحمد أبو دياب، وعبر أحمد محيسن خلال اللقاء عن تقديره لجهود الإدارة والنجاح في الصعود للدرجة الأولى بعد موسم مميز للفريق متمنياً لهم التوفيق في كافة الألعاب وتحقيق المزيد من الإنجازات.

بدورهم أكد أعضاء إدارة المجمع على تقديرهم لدور الوزارة وما قدمته من دعم للرياضة، وتقديرهم لوكيل الوزارة أحمد محيسن كونه ترأس النادي سابقا، وفي نهاية اللقاء قدم أعضاء إدارة النادي هدية تذكارية من النادي.