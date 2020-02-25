الصحة: عام 2019 شهد حوسبة سجلات جرحى مسيرات العودة وكسر الحصار

غزة- الرأي

عمدت وزارة الصحة وعبر وحدة التكنولوجيا والمعلومات فيها إلى انشاء سجل محوسب لجرحى مسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة، وذلك ضمن سياستها المستمرة في تجويد الخدمات الصحية، وخطتها في التحول الالكتروني في كافة مفاصلها.

وقال مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات في وزارة الصحة المهندس علاء الشرفا، خلال لقاء اعلامي معه اليوم الثلاثاء، إن الخطوة تهدف إلى تجميع بيانات جميع المصابين من جميع المرافق الصحية والاطلاع عليها بشكل مركزي من قبل أصحاب القرار في الوزارة.

ولفت إلى أن الخطوة من شأنها توفير معلومات دقيقة لقيادة الوزارة بما يجعلها تبني عليها في اتخاذ القرارات المناسبة والمتعلقة بتوزيع الكوادر الصحية وتوفير المعدات وفقاً لاحتياجاتها ولعدد ونوع الاصابات الواصلة للمرافق الصحية.

ونوه إلى أنه كان يستعان بالسابق على التدوين الورقي والتواصل عبر الوسائل التقليدية في تجميع البيانات، مشيراً إلى أن خطوة الحوسبة أسهمت في توفير الوقت والجهد وتخفيف العبئ الإداري والمالي على وزارة الصحة.

وتواصل وزارة الصحة عبر كوادرها ومفاصلها المختلفة تطوير الأداء والعمل ضمن سياستها الهادفة لتجويد الخدمات الصحية وتقديم افضل الخدمات للمواطن الفلسطيني.