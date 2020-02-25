وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: عام 2019 شهد حوسبة سجلات جرحى مسيرات العودة وكسر الحصار وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يهنيء نادي المجمع الإسلامي بالصعود للدرجة الأولى وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة البريج الثانوية" أ "بالوسطى تكرم طالبات فوج (تفوقي للأقصى سراج) وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الباطنة تشرع بتحضيرات اليوم العلمي الخامس بمجمع الشفاء الطبي وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة العائشية المشتركة بالوسطى تنفذ درساً توضيحياً في اللغة العربية وكالة الرأي الفلسطينية "النقل والمواصلات" .. رؤية طموحة وتنظيمٌ لقطاع المركبات وكالة الرأي الفلسطينية إصلاح وتأهيل الوسطى يُنظم يومًا ترفيهًا للنزلاء وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تزور عدد من ذوي الأسرى للإطمئنان عليهم ودعم صمودهم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تفتتح بئرًا للمياه لتعزيز الوضع المائي شمال المدينة وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الشفاء استقبل 13 ألف حالة خلال 2019
أخبار » الأخبار الحكومية

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

25 شباط / فبراير 2020 02:30

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر ليوم غد الأربعاء 26 فبراير، سيكون للحافلة الأولى "جوازات مصرية"، والحافلة الثانية والثالثة من الكشف الجديد (6-2020).

ودعت المسافرين إلى التواجد الساعة 6:30 صباح الأربعاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وأشارت إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

ونبهت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رابط كشف (2020/6):

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية إعمار للتنمية توزع سماعات طبية علي أطفال بخان يونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟