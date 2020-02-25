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الاتحاد الأوروبي يستنكر تنكيل الاحتلال بجثة شهيد في غزة

25 شباط / فبراير 2020 03:42

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9201816174051601

فلسطين المحتلة - الرأي

قال ممثل الاتحاد الأوروبي بمدينة القدس المحتلة، "سفين كوهان فون بورغسدورف"، إن التنكيل بجثة مواطن استشهد في قطاع غزة يتعارض مع جميع مبادئ كرامة واحترام الإنسان.

وأضاف "بورغسدورف" في بيان صحفي الثلاثاء، "لقد أكد الاتحاد الأوروبي باستمرار في مناسبات عديدة، أن الدورة المدمرة للعنف يجب أن تنتهي، لا ينبغي لأحد أن يشهد مشاهد من قبيل أن تقوم جرافة عسكرية بسحب جثة هامدة".

وتابع: "هذا شيء يتعارض مع جميع مبادئ كرامة واحترام الإنسان، لقد أصبح الحد من التصعيد الآن أمراً ضرورياً، وبما يحافظ على حياة مواطني غزة ويخفف من معاناتهم".

وكانت جرافة إسرائيلية نكلت قبل يومين بجثمان الشاب الفلسطيني محمد الناعم، الذي استشهد برصاص الاحتلال عند السياج الفاصل شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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